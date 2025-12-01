Кирилл Туриченко узнал пол будущего ребенка на юбилейном концерте "Иванушек International"

Во время концерта группы "Иванушки International" в московской Live Arena поклонники стали свидетелями того, как участник коллектива Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка. Под специальную композицию, созданную Игорем Матвиенко, пространство арены окрасилось синим конфетти и дымом. Таким образом артист и его супруга Дарья узнали, что ждут мальчика.

Туриченко не сдержал радости, а другие солисты – Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев – присоединились к поздравлениям. Интересно, что у всех троих уже подрастают сыновья, и музыканты с юмором заметили, что "будущий состав" у коллектива будто бы формируется сам собой.

Поклонники отметили, что объявление прошло трогательно и очень по-семейному. В соцсетях появились десятки комментариев с поздравлениями, а коллеги по цеху подчеркнули, что органичное соединение личной истории артиста с историей группы сделало концерт особенно теплым.

Туриченко не скрывает, что волнение перед рождением ребенка нарастает. Он изучает советы будущих родителей, обсуждает с супругой организационные детали и даже спорит о своем участии на родах. Дарья, по словам музыканта, чувствует себя уверенно, ведь у нее уже есть опыт материнства, и подготовка к появлению малыша идет спокойно.