Анна Пересильд: "Мама меня научила, что у каждого человека есть свое мнение: кому-то нравится то, что я делаю, кому-то не нравится""

Главную роль – 15-летнюю школьницу Алису – исполнила юная дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна. Для 16-летней девушки эта роль уже не первая. Стремительный взлет популярности и огромное количество подписчиков она успела завоевать благодаря нашумевшему сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", сыграв Айгуль. Сегодня коллегами Анны по производственному цеху выступили такие звезды, как Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева и Сергей Бурунов. Появившись на розовой дорожке одной из первых в эффектном белом мини-платье с накидкой-капюшоном, Анна с энтузиазмом пообщалась с журналистами, которых на светской премьере было много.

– Анна, можно сразу вопрос: что оказалось для вас самым "чудесатым" на съемках?

– Во время съемок я попала в настоящую сказку в прямом смысле этого слова. Дикий восторг! Это была настоящая "Страна чудес" – очень, очень длинный проект и жутко тяжелые съемки. Наверное, самые, пока, сложные в моей жизни. "Чудесатее" всего было, думаю, когда нас на съемочной площадке подвешивали и крутили. На меня надевали специальный корсет, и мне нужно было летать в кадре, "чудесато перекручиваясь" время от времени. А висеть приходилось часами.

– Вы снимались без дублеров?

– Ой, ну конечно, когда были особо опасные для жизни сцены, то у меня был дублер. Но в основном я старалась все трюки делать самостоятельно. Съемки проходили в Москве, Сочи, Абхазии. Мы снимались в Черном море, где было и холодно, и шторм случался. Там есть одна сцена, где мы с Мышью в открытом море на двери дрейфуем – так меня потом так укачало, так плохо было... Из плюсов – вокруг нас иногда плавали настоящие дельфины.

А вот самым трудным испытанием, повторюсь, были трюки с подвесами, я делала их впервые. Это постоянные синяки, все тело болит. Помню, у меня параллельно проект был, я пришла туда на съемки, а все коленки в синяках. Коллеги так осторожно: "Ань, с тобой все вообще нормально?" "Да, – говорю, – Просто был тяжелый съемочный день"

– Ань, а как работалось над образом Алисы? Перед съемками фильмы пересматривали, книги перечитывали?

– Я познакомилась с Алисой, как и моя героиня, еще в детстве. Когда была совсем маленькой, мне эту сказку читала мама. И я до сих пор остаюсь диким фанатом этого произведения. Конечно, все возможные фильмы пересмотрела, мультики – и современные, и советские, и американские. А пропустив все через себя, захотелось сделать свою героиню совсем другой, более современной, более подстроенной под наше поколение. Моя Алиса учится в школе, у нее проблемы с одноклассниками. На первой встрече с режиссером мы обсуждали мой образ, какой он должен быть, сюжетную, в том числе любовную линию. Отдельно я занималась с хореографом, с которым долго искала "мягкие" движения для Алисы. Проблем с пением, – а фильм во многом мюзикл - у меня не возникало: я с детства пою и занимаюсь джазовым вокалом.

– А гардероб Алисы тоже вместе с режиссером выбирали?

– Открою секрет: Алису изначально хотели одеть в брюки или джинсы, но я настояла на платье и даже придумала его силуэт. В фильме у меня два образа: я в черном и розовом платье. Розовый цвет мы тоже выбрали специально. Прежде всего, чтобы не повторять голубое платье из прошлых экранизаций, а во-вторых, розовый лучше всего смотрится на фоне зелени. Платья шили ровно по моим меркам, подгоняли четко по талии. Кстати, выставку с нашими костюмами недавно открыли в метро, на станции "Маяковская". Закончится 9 ноября и выпрошу себе платье розовое в коллекцию – так оно мне понравилось.

– Алиса вообще как персонаж по характеру чем-то похожа на Анну Пересильд?

– Есть общие черты: она так же, как и я, любит разговаривать сама с собой. А еще много философствует и нестандартно смотрит на мир.

– Какой момент из жизни вы бы хотели проживать вне времени, чтобы он длился вечно?

– Это время с семьей…

– Кстати, а мама советы давала, как играть? Вы вообще между собой роли обсуждаете?

– Ну какие советы? Главное быть в форме и ничего не бояться. Все, что касается работы, творчества, вообще нашей профессии, мы с мамой всегда стараемся обсуждать на равных.

Она меня научила, что у каждого человека есть свое мнение: кому-то нравится то, что я делаю, кому-то не нравится. Всем угодить невозможно.

Опять же с мамой и папой я советуюсь по поводу курсов в театральных вузах и мастеров, которые их набирают, потому что кто, как не они смогут мне в этом помочь. Я пока учусь в школе, но уже начинаю активно присматриваться.

– Такой образ, в котором вы сегодня появились на премьере – белое на белом – намек на что-то? Образ невесты?

– Почему-то все сегодня сравнивают его со свадебным. Белый цвет – он просто символизирует чистоту и таинственность. Ничего кроме. И это не фата, а капюшон!

– Назовете пару причин, почему нам всем надо посмотреть этот фильм?

– Во-первых, это яркая сказка. Во-вторых, эта история затрагивает разные темы, которые, я верю, отзовутся в сердцах. Мы делали фильм с любовью, и он о том, что вся сила в любви, в правде. Что надо ценить время, которое у нас есть, а вот в Стране чудес – нет.