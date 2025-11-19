Егор Крид получил благодарственное письмо от Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил официальное благодарственное письмо 31-летнему российскому исполнителю Егору Криду. В своем послании глава государства выразил признательность артисту за внимание к его персональному торжеству и за теплые слова, направленные в его адрес.

Лукашенко высоко оценил этот жест, отметив искренность и сердечность полученных пожеланий. В соцсетях музыкант поблагодарил президента за оказанное внимание и добрые слова.

Крид также воспользовался возможностью, чтобы анонсировать свои творческие планы, касающиеся Белоруссии. Артист пообещал организовать в Минске масштабное шоу, которое пройдет на одной из крупнейших концертных площадок столицы. Певец выразил уверенность, что подобные культурные события и личные контакты вносят значительный вклад в укрепление международных связей и способствуют развитию дружественных, братских отношений между двумя государствами и их населением.

Напомним, в октябре Егор Крид стал заслуженным артистом Республики Башкортостан. Торжественную церемонию провел глава региона Радий Хабиров. Однако вскоре местные жители потребовали лишить артиста это звание. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.