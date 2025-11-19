Егор Крид получил благодарственное письмо от Александра Лукашенко

 882

Певец ответил президенту Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил официальное благодарственное письмо 31-летнему российскому исполнителю Егору Криду. В своем послании глава государства выразил признательность артисту за внимание к его персональному торжеству и за теплые слова, направленные в его адрес.

Лукашенко высоко оценил этот жест, отметив искренность и сердечность полученных пожеланий. В соцсетях музыкант поблагодарил президента за оказанное внимание и добрые слова.

Крид также воспользовался возможностью, чтобы анонсировать свои творческие планы, касающиеся Белоруссии. Артист пообещал организовать в Минске масштабное шоу, которое пройдет на одной из крупнейших концертных площадок столицы. Певец выразил уверенность, что подобные культурные события и личные контакты вносят значительный вклад в укрепление международных связей и способствуют развитию дружественных, братских отношений между двумя государствами и их населением.

Напомним, в октябре Егор Крид стал заслуженным артистом Республики Башкортостан. Торжественную церемонию провел глава региона Радий Хабиров. Однако вскоре местные жители потребовали лишить артиста это звание. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.