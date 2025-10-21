Егор Крид стал заслуженным артистом Башкортостана

В копилке Егора Крида появилась новая, причем весьма неожиданная награда. Поп-исполнитель удостоился почетного звания прямо из рук главы Башкортостана. Радий Хабиров лично провел торжественную церемонию, присвоив музыканту статус Заслуженного артиста республики.

По официальной версии, награда вручена за профессиональное мастерство и весомый вклад в развитие искусства. Глава региона не скупился на комплименты, отмечая уважительное отношение артиста к публике и его творческие достижения. В знак особого расположения Хабиров преподнес Криду традиционный башкирский малахай, словно подчеркивая его новую, официально признанную связь с регионом.

Сам певец не скрывает переполняющих его эмоций. Он поспешил поделиться радостной новостью с поклонниками, сделав особый акцент на своих корнях. Оказалось, что детство музыканта тесно связано с Уфой, где проживают его близкие родственники. Булаткин намекнул, что в его жилах течет и башкирская кровь. Теперь, по его словам, они стали настоящей семьей.

После грандиозного концерта, собравшего тысячи зрителей, власти республики дали понять, что их двери всегда открыты для молодых талантов. А Егор Крид, в свою очередь, уже пообещал, что это выступление не станет последним. Певец заверил, что в следующем году обязательно вернется в Уфу с новой шоу-программой, чтобы снова дарить своим землякам позитивные эмоции.