Майли Сайрус подтвердила помолвку с Максом Морандо

Накануне певица Майли Сайрус появилась на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе вместе с Максом Морандо, с которым встречается уже четыре года. Тогда артистка продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце, из-за чего поклонники сделали вывод: исполнительница снова выходит замуж. В интервью People певица подтвердила, что готовится к свадьбе.

Сообщения о возможной помолвке начали появляться еще в конце ноября, когда Сайрус праздновала свой день рождения. Теперь известно, что музыкант действительно сделал предложение, а сама артистка призналась, что воспринимает новый этап как важную личную перемену. Для нее, пережившей болезненный развод с Лиамом Хемсвортом и длительный период эмоционального восстановления, отношения с Максом стали спокойной и зрелой историей – именно такой, по словам окружения, которой ей всегда не хватало.

Наблюдатели отмечают, что Макс Морандо легко вошел в тесный круг семьи Сайрус. Близкие певицы уверены, что именно такой партнер способен дать ей ощущение устойчивости и гармонии. Его поддержка особенно заметна в момент, когда карьера Майли Сайрус переживает очередной подъем: для нового блокбастера Джеймса Кэмерона она записала балладу Dream As One, а ее творческие проекты вновь вызывают большой интерес индустрии.