Александр Петров и Марина Александрова названы артистами года на премии "Кинорепортер"

Вечером 19 ноября в стенах легендарного отеля "Метрополь" прошла церемония награждения премии "Кинорепортер. Событие года" – одной из самых ожидаемых в российском кино. Праздник собрал звездных гостей, режиссеров и продюсеров, а также тех, кто определяет сегодняшний облик индустрии.

Главными героями вечера стали Александр Петров и Марина Александрова – именно их признали артистами года. Для обоих это стало подтверждением не только популярности, но и признания со стороны коллег. Петров отметил, что считает награду символом большой работы всей команды, стоящей за кулисами. Этот событие звезда "Полицейского с Рублевки" посвятил своей супруге, которая недавно родила сына Федора.

Марина Александрова появилась на церемонии в лаконичном черном платье и поблагодарила команду, с которой работала в этом году. По словам актрисы, внимание зрителей – это главная мотивация продолжать искать новые роли и форматы.





Фильмом года был признан "Август" (16+) Андрея Кончаловского – проект, который уже называют одной из самых эмоциональных работ режиссера последних лет. В списке победителей также сериал "Хроники русской революции" (18+) (лучший сериал года), "Пророк. Истории Александра Пушкина" (18+) (хит года) и режиссер Андрей Максимов, отмеченный как "Прорыв года".