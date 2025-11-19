Лариса Долина рассказала в суде, как ее обманули мошенники

Спустя год стали известны подробности многомиллионного мошенничества, жертвой которой стала народная артистка России Лариса Долина. Уголовное дело рассматривает Балашихинский городской суд. Во время недавнего заседания певица дала показания в качестве потерпевшей.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, преступная группа на протяжении нескольких месяцев вводила исполнительницу в заблуждение, искусно разыгрывая многоходовую операцию. Злоумышленники, представляясь сотрудниками органов финансового контроля и службы безопасности, убедили Долину в том, что ее средствам и недвижимости грозит серьезная опасность. Под предлогом защиты от мнимых преступников они предложили артистке перевести все свои активы на так называемые безопасные счета.

Певица не только перевела все свои сбережения, но и согласилась продать просторную квартиру в престижном районе Москвы, а также взяла крупную сумму в долг у знакомых. Сделку по недвижимости мошенники представили как фиктивную операцию, проводимую под контролем правоохранительных органов. Однако жилье было реализовано реальной покупательнице, которая теперь сама оказалась в сложном положении.

Общая сумма причиненного певице ущерба превысила 300 миллионов рублей. Часть этих средств передавалась наличными через курьеров в различных районах столицы, при этом использовались специальные кодовые слова. Другая часть была конвертирована в криптовалюту и бесследно исчезла.

В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, играли различные роли в этой схеме. Среди них организаторы, подбиравшие подставные банковские счета, помощники по обналичиванию средств и непосредственные курьеры. Один из фигурантов, ранее занимавшийся передачей денежных средств, пытается представить себя жертвой обмана, утверждая, что не знал об истинной природе происходивших событий.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения, что связано с необходимостью обеспечения безопасности потерпевших. Помимо Ларисы Долиной, в деле фигурируют еще две пострадавшие женщины пенсионного возраста, также переведшие преступникам значительные суммы.

Несмотря на потерю денег, Ларисе Долиной удалось через суд восстановить свои права на проданную квартиру. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по вопросу возврата денежных средств новому владельцу недвижимости. Сама артистка присутствовала на заседании дистанционно, сославшись на проблемы со здоровьем, и давала показания в течение полутора часов в здании Хамовнического суда.