Жители Башкирии потребовали забрать у Егора Крида статус заслуженного артиста

Назначение звания "Заслуженный артист Башкортостана" Егору Криду, стало причиной споров. После концерта в Уфе, где певец получил почетную награду из рук местных властей, в регионе начали собирать подписи за ее аннулирование.

Петиция, опубликованная на одном из общественных порталов, уже собрала более 300 подписей. Ее авторы утверждают, что творчество артиста "не отражает духовные и культурные ценности региона" и указывают на наличие ненормативной лексики в некоторых композициях певца. В качестве примеров приводятся треки "Бери в рот" и Pussy Boy, вызвавшие неоднозначную реакцию в соцсетях.



Обсуждение награды быстро вышло за рамки региона: к нему подключились пользователи по всей стране и даже известные деятели культуры. Среди них – актриса Яна Поплавская, которая публично выразила мнение, что творчество Крида "далеко от традиционных ценностей, на которых строится культура России".



Сам Егор Крид, получая звание, подчеркнул свою связь с Башкирией, отметив, что его семья родом из этого региона. Однако комментариев относительно петиции артист пока не давал.