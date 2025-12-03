Дмитрий и Полина Дибровы рассказали о планах на Новый год: "Будем наряжать елки на два дома"

Бывшие супруги Дибровы впервые после громкого развода пришли на новогоднее представление вместе с тремя сыновьями (15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей) и ответили на вопросы журналистов. Дибров был разговорчив, Полина – счастлива.

2 декабря в театре "Особняк Дашков 5" по одноименному адресу состоялась премьера нового сезона иммерсивного шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал" по мотивам волшебной истории Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в этом году отмечает свой 250-летний юбилей. Три этажа старинного особняка превращены в самостоятельные миры с тщательно продуманными декорациями, где гости исследуют пространство под музыку Петра Ильича Чайковского в современной аранжировке и участвуют в истории о дружбе, ссоре и… попытке примирения.

– Дмитрий, Полина, можно сказать, что ваш сегодняшний выход – это ваш способ примирения?

– Но вот мы все вместе перед вами. Вместе, потому что, чтобы ни происходило между взрослыми, время Нового года – семейное, и дети должны проводить его вместе с семьей, со своими родителями. И мы будем максимально создавать для детей атмосферу счастья, любви, благополучия.

– Дмитрий, а откройте секрет, может, уже планируете какое-то семейное новогоднее путешествие?

– Думаю, что мы полетим в Лапландию. Там же, скорее всего, нарядим синего слона, кроме того, придется погонять стадо оленей и последнее, чем мы, судя по всему, займемся, это будем помогать Деду Морозу отвечать на дурацкие письма, посвященные Новому году…

– Полина, а мы думали, что вы Великий Устюг выберете…

– А мы уже там были. Прекрасное место, но, честно говоря, мальчики хотели бы быть дома.

– С мамой или папой?

– Они нам сказали, что там, где компьютер. Но мы будем наряжать елки на два дома – и там и там. У нас есть такая традиция: покупать живую елку, а потом, после праздников, пересаживать ее из горшка "на волю". А игрушки у нас будут винтажные, старинные, привезенные из Ростова. Еще мама Дмитрия нам их передала.

– А какие традиции в вашей семье есть новогодние?

– Совместно наряжать елку под музыку Чайковского, а после делать фондю и садиться за общий стол.

– Дмитрий, скажите, а как вы вообще относитесь к новогодним сказкам? Верите в чудеса?

– Ну, желание на Новый год мы всегда загадываем. И в сказки верим, можно сказать, мы в них живем.

– Подводя итоги уходящего года, с каким настроением вы приходите к новому. Какие пожелания на следующий год друг другу делаете?

– Понимаете, какая вещь... Вот у меня Федя в уходящем году такие хорошие новеллы стал писать – и раньше писал, но теперь совсем прекрасно. У него скоро день рождения, так вот будем читать его новеллы. Также Федя страстно полюбил Хармса. Что тоже важно. Все приходит и уходит, а Хармс остается. Он навсегда. И поэтому мы надеемся и верим, что в будущем году он будет писать еще лучше.

Илюша – это вообще очень интересный "прогрессивный метеорит". Даже не знаю, что будет у него в следующем году. Очень интересно!

Ну и Саша. У него, надеюсь, будет в самом ближайшем будущем новоселье – мы покупаем ему большую квартиру на берегу Москва-реки. И вот тогда… мы все купим плот и будем ходить на нем по реке от Primavera, где мы с Сашей, кстати, хотим организовать этнический фестиваль (всероссийский фестиваль русской народной музыки, донской, конечно, музыки), до комплекса Эмина Агаларова. Вот такой маршрут, такие задачи.

– И последний вопрос: вам шоу сегодняшнее-то понравлюсь?

– Музыка звучала исключительно хорошо, ровно там, где нужно. Главный герой спектакля – это, конечно, Петр Ильич Чайковский. Иммерсивные акценты идеально попадали в музыкальные, и мне, признаться, очень понравилась энергия и пластика актеров. Молодое поколение радует своими проектами!