Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян и ее семью в секс-торговле детьми

В этот раз причиной конфликта стало заявление Канье Уэста о том, что Ким Кардашьян и ее семья используют своих детей в собственных интересах. Рэпер открыто обвинил клан Кардашьян-Дженнер в манипуляциях и даже выдвинул скандальные обвинения, которые шокировали общественность.

Канье утверждает, что ему не позволяют участвовать в жизни его детей так, как он считает нужным. В одном из интервью он эмоционально заявил, что практически отстранен от воспитания наследников. Особенно его возмутило то, что он не смог попасть на день рождения дочери Чикаго.

"Это одна из моих дочерей, которую я не имею права растить, которую я никогда не увижу", – признался Уэст.





Но самым громким моментом стало его заявление о том, что Кардашьян якобы "специально растят своих детей" ради выгоды. Такие слова вызвали шквал обсуждений в СМИ и соцсетях.

"Кардашьяны – секс-работники, и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого", – написал рэпер в своем блоге.

В ответ на обвинения представители Ким заявили, что это лишь очередная попытка рэпера манипулировать общественным мнением. Более того, источник из окружения Кардашьян считает поведение Уэста лицемерным, ведь его нынешняя жена Бьянка Цензони сама часто оказывается в центре скандалов из-за откровенных нарядов. Недавно их даже попросили уйти с красной дорожки "Грэмми" из-за того, что супруга Канье вышла практически без одежды.





Особенное возмущение у Ким вызвал факт участия их 11-летней дочери Норт в музыкальном проекте Уэста. В одном из недавних треков девочка записала вокальную партию, что вызвало негодование Ким. Все из-за того, что в песне также участвует рэпер Пи Дидди, недавно оказавшийся в центре серьезных скандалов.

По данным источника, адвокаты Кардашьян и Уэста уже провели экстренные переговоры, пытаясь найти компромисс. Однако ситуация остается напряженной, а сам Канье не собирается сдавать позиции. Если Ким действительно решится на судебное разбирательство, то в ответ рэпер подаст встречный иск.

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