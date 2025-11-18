Сергей Безруков и Анна Пересильд возглавили рейтинг лучших российских актеров и актрис 2025 года – ВЦИОМ

Аналитический центр ВЦИОМ совместно с премией "Народная марка" опубликовал обновленный рейтинг самых популярных российских актеров и актрис 2025 года. Исследование проводилось 31 октября методом телефонного опроса среди россиян старше 18 лет. В выборку вошли 1,6 тысячи респондентов.

По итогам опроса лидерство среди актеров уверенно удержал Сергей Безруков – его назвали лучшим 15% участников. За год артист укрепил позиции, прибавив несколько процентных пунктов. Вторую строку занял Сергей Бурунов, набравший 14% голосов и фактически сохранивший внушительный зрительский интерес.

Третье место разделили Юра Борисов и Александр Петров – оба получили по 10%. Отдельно аналитики отметили стремительный рост популярности Борисова: его востребованность усилили крупные российские проекты и международные успехи. В 2022–2024 годах он набирал всего 1–3%.

В топ-10 также вошли Владимир Машков и Константин Хабенский (по 7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (по 3%).

Среди актрис рейтинг возглавили сразу три артистки. Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд получили по 7% от тех, кто дал содержательный ответ. На четвертой позиции – Елизавета Боярская (5%). Далее идут Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук – у каждой по 4%.

Помимо персональных оценок, зрители назвали лучшие российские фильмы года. Первое место заняла картина "Август" (20%), в которой Безруков сыграл главную роль. На второй позиции – "Чебурашка" и "Чебурашка 2" (по 6%), а далее – "Алиса в стране чудес" и "Кракен" (по 4%). Лучшим сериалом респонденты назвали "След" (8%).