Второй муж Анджелина Джоли рассказал о браке с ней: "Один из лучших периодов в жизни"

Более двадцати лет прошло с тех пор, как Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли расстались, но, по словам актера, их союз по-прежнему занимает особое место в его сердце. В интервью журналу Rolling Stone 70-летний артист впервые за долгое время откровенно рассказал о своем браке с Джоли, который длился с 2000 по 2003 год.

"Это был один из лучших периодов в моей жизни. Мы с ней до сих пор остаемся очень близкими друзьями", – признался Торнтон.

Актер отметил, что их расставание прошло "цивилизованно" и без скандалов. Причиной, по его словам, стали разные взгляды на жизнь и темп, в котором каждый из них существовал.

Торнтон также вспомнил историю с кулонами, в которых была кровь. Это в свое время сделало пару объектом бурных обсуждений. По его словам, это был всего лишь сентиментальный жест, не имеющий ничего общего с мрачными историями, которые тиражировали таблоиды.

"Это была просто романтическая идея, но очень быстро нас превратили в вампиров, которые якобы живут в подземелье", – вспоминает актер.

Несмотря на слухи, после развода Джоли не раз отзывалась о Торнтоне с теплотой. В 2008 году, спустя пять лет после расставания, актриса призналась, что испытывает к экс-супругу только теплые чувства.

Билли Боб и Анджелина познакомились в конце девяностых году на съемках киноленты "Управляя полетами". На тот момент он был помолвлен с Лорой Дерн, а Джоли – в браке со своим первым супругом Джонни Ли Миллером. Спустя два года актеры, уже будучи свободными, начали встречаться и почти сразу поженились. Их брак продлился три года.