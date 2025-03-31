Канье Уэст заявил, что не хотел детей от Ким Кардашьян

Канье Уэст и Ким Кардашьян, бывшие супруги и родители четверых детей, вновь оказались в центре громкого конфликта. В течение восьми лет они делили семейную жизнь, но после развода договорились о совместной опеке. Однако последние события показали: мирное сосуществование не удалось. Отношения ухудшились на фоне взаимных обвинений – рэпер утверждает, что ему мешают полноценно общаться с детьми и принимать участие в ключевых решениях, а Ким заявляет о моральном ущербе, нанесенном их общей дочери дочери.

История приобрела новый оборот, когда Канье публично признался, что никогда не хотел становиться отцом в союзе с Кардашьян. По его словам, уже спустя пару месяцев совместной жизни он понял: эта женщина не та, с кем он видел себя как родителя. Такое откровение вызвало шквал критики. Фанаты Ким возмущены, считая высказывания музыканта унизительными и неуместными – особенно учитывая, что речь идет о детях, которые наверняка услышат эти слова.

Тем временем, напряжение между бывшими супругами нарастает. Причиной новой волны скандалов стал трек, в котором Канье Уэст использовал голос дочери Норт, несмотря на протесты Ким Кардашьян. Эта композиция связана с фигурой рэпера Пи Дидди, вокруг которого сейчас разворачивается резонансное дело. Ким требует через суд исключить имя дочери из песни, опасаясь за ее репутацию.