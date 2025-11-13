Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта перекрасил волосы в розовый цвет

На свежих снимках, сделанных во время тренировки по муай-тай, 17-летний Нокс Питт предстал с новым цветом волос – теперь вместо привычного русого оттенка у него ярко-розовый.







Нокс – один из шестерых детей Анджелины Джоли и Брэда Питта и их единственный сын, рожденный в браке. В последние месяцы подросток стал чаще появляться на публике, и фанаты отмечают, что внешне он все больше напоминает Брэда – особенно мимикой и походкой.



Не меньше внимания достается и его старшей сестре Шайло, которая в прошлом году кардинально изменила стиль. После многих лет коротких стрижек она отрастила волосы, выбрала светлый оттенок блонда и стала появляться в образах, подчеркивающих женственность. Поклонники считают, что теперь Шайло словно копирует образы своей матери – в частности, недавно она повторила культовый лук Джоли из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".



У бывших супругов шестеро детей: трое приемных и трое биологических, включая близнецов Нокса и Вивьен. После официального развода в 2024 году дети живут с матерью, а отношения с Брэдом Питтом, по данным западных инсайдеров, остаются напряженными.



По слухам, Анджелина Джоли близка с Джонни Деппом, а Брэд Питт уже несколько лет встречается с Инес де Рамон, их роман длится с 2022 года.