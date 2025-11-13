Хейли Бибер рассказала о готовности родить второго ребенка

Супруга певца Джастина Бибеpa, 28-летняя Хейли Бибер, впервые сообщила о планах по расширению семьи. В интервью изданию GQ модель призналась, что чувствует себя психологически подготовленной к повторному материнству после рождения сына Джека Блюза в августе 2024 года.

По словам Хейли, опыт ухода за первенцем кардинально изменил ее восприятие родительских обязанностей. Она отметила, что первоначальная неуверенность сменилась осознанной готовностью к новым вызовам. Модель подчеркнула, что ничто не может полностью подготовить к материнству, пока не пройдешь этот путь самостоятельно.

Бибер откровенно рассказала о организации быта с маленьким ребенком. Она не скрывает, что пользуется помощью профессиональных нянь, что позволяет совмещать родительские обязанности с развитием карьеры. При этом модель уверяет, что малыш постоянно находится с кем-то из близких – либо с родителями, либо с крестными.

Хейли также поделилась философскими размышлениями о духовной стороне материнства. По ее словам, рождение ребенка углубило существовавшие ранее духовные практики и заставило по-новому взглянуть на жизненные ценности. Модель призналась, что всегда представляла себя в роли матери, но теперь осознает всю многогранность этого опыта.

Несмотря на планы о втором ребенке, пара не торопится с реализацией этих намерений. Хейли Бибер отмечает, что хочет в полной мере насладиться каждым моментом взросления сына Джека, осознавая скоротечность детского возраста.