Брэд Питт отложил мысль о свадьбе с Инес де Рамон

61-летний Брэд Питт передумал жениться на своей возлюбленной, 31-летней Инес де Рамон, сообщают инсайдеры из окружения пары. Несмотря на страстный роман, который поклонники уже окрестили "новой главой" в жизни актера, он принял неожиданное решение – не делать предложение и не строить планы на совместных детей.

По словам инсайдеров, Питт "по уши влюблен", но идея снова идти под венец его не радует. Причина – болезненный опыт развода с Анджелиной Джоли, который тянулся восемь лет.

"Он сильно обжегся на разводе с Анджелиной и своими детьми, не желая иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть. Брэд полностью влюблен в Инес, но он не хочет идти по пути брака и детей", – цитирует источник Daily Mail.

Не последнюю роль сыграл и финансовый вопрос. Говорят, Брэд настоял на брачном контракте, чтобы не повторить прошлых ошибок. Инес, в свою очередь, оказалась не в восторге от этой идеи.



История с потенциальным ребенком также пока осталась только в мечтах. Хотя летом прошлого года инсайдеры утверждали, что пара не только готовится к свадьбе, но и активно обсуждает рождение малыша, сейчас становится понятно – Брэд решил не торопить события.



Для многих поклонниц Питта это стало разочарованием: в Инес видели ту самую, которая "вылечила" сердце актера после развода с Джоли. Их совместные появления на красных дорожках и папарацци-снимки из отпусков выглядели как сцены из романтической комедии.

Инес пока никак не прокомментировала решение возлюбленного. Но в светских кругах уже вовсю обсуждают, переживет ли их пара решение Брэда.

Ранее Брэд Питт заявлял, что Джоли намеренно мешает его третьему браку.