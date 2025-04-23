Брэд Питт отложил мысль о свадьбе с Инес де Рамон

 96

Пара вместе более двух лет. Ранее инсайдеры сообщали, что Брэд Питт намерен связать себя узами брака с новой возлюбленной.

61-летний Брэд Питт передумал жениться на своей возлюбленной, 31-летней Инес де Рамон, сообщают инсайдеры из окружения пары. Несмотря на страстный роман, который поклонники уже окрестили "новой главой" в жизни актера, он принял неожиданное решение – не делать предложение и не строить планы на совместных детей.

По словам инсайдеров, Питт "по уши влюблен", но идея снова идти под венец его не радует. Причина – болезненный опыт развода с Анджелиной Джоли, который тянулся восемь лет.

"Он сильно обжегся на разводе с Анджелиной и своими детьми, не желая иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть. Брэд полностью влюблен в Инес, но он не хочет идти по пути брака и детей", – цитирует источник Daily Mail.

Не последнюю роль сыграл и финансовый вопрос. Говорят, Брэд настоял на брачном контракте, чтобы не повторить прошлых ошибок. Инес, в свою очередь, оказалась не в восторге от этой идеи.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: Legion-Media
История с потенциальным ребенком также пока осталась только в мечтах. Хотя летом прошлого года инсайдеры утверждали, что пара не только готовится к свадьбе, но и активно обсуждает рождение малыша, сейчас становится понятно – Брэд решил не торопить события.

Для многих поклонниц Питта это стало разочарованием: в Инес видели ту самую, которая "вылечила" сердце актера после развода с Джоли. Их совместные появления на красных дорожках и папарацци-снимки из отпусков выглядели как сцены из романтической комедии. 

Инес пока никак не прокомментировала решение возлюбленного. Но в светских кругах уже вовсю обсуждают, переживет ли их пара решение Брэда. 

Ранее Брэд Питт заявлял, что Джоли намеренно мешает его третьему браку.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.