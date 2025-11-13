Суд во Франции снял с Павла Дурова судебные ограничения

Суд Франции заявил, что основатель Telegram соблюдал все условия контроля. Теперь Павел Дуров может покидать страну.

Французский суд снял меры судебного контроля с основателя Telegram Павла Дурова. Информация об этом появилась в издании Bloomberg, которое ссылается на инсайдера, близкого к следствию.

Теперь бизнесмен может свободно покидать страну и больше не обязан регулярно отмечаться в полиции Ниццы. По данным суда, Дуров "идеально соблюдал условия надзора", которые действовали с момента ареста в прошлом году.

Ранее основатель Telegram рассказывал о пребывании во французской тюрьме – по его словам, камера была без окон, а вместо кровати предлагалось спать на узкой бетонной плите.

Напомним, миллиардера задержали в парижском аэропорту в августе 2024 года. Дурову предъявили предварительные обвинения – от отказа предоставлять данные пользователей и до возможного соучастия в киберпреступлениях. 

Сейчас Павел Дуров продолжает руководить Telegram из Дубая, куда, по решению суда, ранее мог выезжать не более чем на две недели. После снятия ограничений предприниматель вновь получил полную свободу передвижения.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

