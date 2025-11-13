Суд во Франции снял с Павла Дурова судебные ограничения

Французский суд снял меры судебного контроля с основателя Telegram Павла Дурова. Информация об этом появилась в издании Bloomberg, которое ссылается на инсайдера, близкого к следствию.

Теперь бизнесмен может свободно покидать страну и больше не обязан регулярно отмечаться в полиции Ниццы. По данным суда, Дуров "идеально соблюдал условия надзора", которые действовали с момента ареста в прошлом году.

Ранее основатель Telegram рассказывал о пребывании во французской тюрьме – по его словам, камера была без окон, а вместо кровати предлагалось спать на узкой бетонной плите.

Напомним, миллиардера задержали в парижском аэропорту в августе 2024 года. Дурову предъявили предварительные обвинения – от отказа предоставлять данные пользователей и до возможного соучастия в киберпреступлениях.

Сейчас Павел Дуров продолжает руководить Telegram из Дубая, куда, по решению суда, ранее мог выезжать не более чем на две недели. После снятия ограничений предприниматель вновь получил полную свободу передвижения.