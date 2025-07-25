Джонни Деппа заподозрили в отношениях с Анджелиной Джоли

Голливуд обсуждает неожиданные слухи: актеры Джонни Депп и Анджелина Джоли якобы снова сблизились. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдеров, близких к звездам.

По данным источника, Депп и Джоли регулярно устраивают приватные встречи – преимущественно в Лондоне и Лос-Анджелесе. Актеры предпочитают рестораны с отдельными комнатами и закрытые клубы, где легко остаться незамеченными. Как утверждают очевидцы, они стараются избегать внимания прессы и ведут себя крайне сдержанно.

Источники отмечают, что теплые отношения между звездами сохранялись с 2010 года, когда они вместе снимались в фильме "Турист". Тогда вокруг их экранного дуэта уже ходили слухи о взаимной симпатии, однако дальше флирта, по официальной версии, дело не заходило.

Теперь же, по словам инсайдеров, чувства могли получить продолжение. Якобы сам Джонни признавался друзьям, что давно питает к Джоли нечто большее и рассматривает эти отношения всерьез. Анджелина, в свою очередь, описывает коллегу как харизматичного и необычного человека, к которому "невозможно не испытывать симпатию".

Ни один из актеров пока не дал официальных комментариев. Однако на фоне недавних громких разводов обеих звезд и их появления в одних и тех же городах слухи о возможном романе стремительно набирают обороты.