Еще две артистки подают в суд на стилиста Овечкина из-за долгов

История со стилистом Николаем Овечкиным, начавшаяся с претензий от Инстасамки, стремительно набирает обороты. Сегодня о проблемах в работе с ним публично заявили еще две артистки – Zivert и Мари Краймбрери.

Zivert прокомментировала недавнее интервью Овечкина блогеру Мадонне Мур, отметив, что его слова не соответствуют действительности. По словам певицы, именно она приняла решение прекратить сотрудничество со стилистом. Причина – финансовые разногласия: артистка утверждает, что Овечкин остался должен ей крупную сумму. Сейчас все вопросы, связанные с бывшим коллегой, Zivert решает исключительно через своего продюсера.





Не менее жестко высказалась команда Мари Краймбрери. Представители исполнительницы хита "Океан" подали на стилиста в суд, потребовав взыскать порядка девяти миллионов рублей.

"Человек получал деньги, систематически не выполнял обязательства, систематически врал, затем снова брал деньги", – заявили они.



Сам Николай Овечкин на обвинения Zivert и Мари Краймбрери пока публично не ответил. До этого стилист прокомментировал конфликт с Инстасамкой. Он заявил, что вернул долг артистке и дело до суда не дойдет. Также Овечкин оставил в своем Telegram-канале контакты, чтобы остальные "когда-либо обиженные им" могли связаться и решить все разногласия мирно.

