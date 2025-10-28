Джиган не явился в суд на заседание по разводу с Оксаной Самойловой

Сегодня в Москве состоялось предварительное судебное заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. На встрече лично присутствовала сама Самойлова, в то время как артист направил в участок своего представителя.

По данным суда, заседание носило технический характер: стороны обсудили организационные вопросы, после чего будет назначено основное слушание.

Представители Джигана сообщили суду о желании их клиента сохранить семью и попросили дать супругам время на примирение.

"Наш доверитель желает сохранить брак. Просим приобщить ходатайство о предоставлении супругам срока на примирение – три месяца", – заявил адвокат артиста.

Команда Самойловой, в свою очередь, выступила с просьбой провести дальнейшие заседания в закрытом режиме. Решение по всем ходатайствам суд огласит 17 ноября.





После слушания Оксана рассказала, что уже больше месяца не общается с Джиганом. Общие дети живут на два дома: какое-то время с отцом, какое-то время с мамой. По словам Самойловой, у рэпера есть шанс спасти семью и для этого ему нужно просто повзрослеть.

"Джигану нужно повзрослеть, это не происходить за день, за два. Я уже 17 лет ждала", – рассказала звезда соцсетей.

А вот о причинах развода Оксана предпочла не говорить. До этого она просила своих поклонников дать ей время, чтобы стабилизировать эмоции.

Между тем многие считают, что Самойлова и Джиган вовсе не разводятся, а все происходящее – пиар-компания для нового шоу. К слову, и на заседание Оксана приехала с камерами. Однако блогер уверяет, что этот проект не нуждается в пиаре подобного рода.





Напомним, брак Джигана и Самойловой длится уже 13 лет. Пара воспитывает четверых детей – Ариелу, Лею, Майю и Давида. Однако отношения супругов давно переживают кризис: еще летом поклонники заметили, что Оксана проводит отпуск отдельно от мужа.