Стилиста Николая Овечкина разыскивают приставы из-за долга более двух миллионов рублей

В отношении стилиста Николая Овечкина возбуждено исполнительное производство. Как сообщает Super, ему предстоит выплатить свыше двух миллионов рублей по решению суда.

Поводом для иска стало сотрудничество с рекламным агентством Zebra Hero. Компания заключила договор на подготовку концепции для видеосъемок, закупку костюмов и работу с артистами. Общая сумма сделки превышала три миллиона рублей. Однако, по данным суда, в процессе часть позиций была возвращена в магазины, а предоплата заказчику так и не поступила.

В результате арбитраж признал требования истца обоснованными. С Овечкина решено взыскать основной долг более двух миллионов рублей, проценты за пользование чужими средствами и расходы по госпошлине. В общей сложности сумма превышает 2,4 миллиона. Так как ответчик на заседания не явился и отзыв на иск не представил, материалы уже переданы в службу судебных приставов.

Эта история стала еще одним эпизодом в череде скандалов, связанных с именем стилиста. Ранее рэп-исполнительница Instasamka обвинила его в нецелевом расходовании средств на клип, утверждая, что речь идет о миллионах рублей. Позднее претензии к Николаю Овечкину выдвинули и другие представители индустрии моды, заявившие о долгах и невыполненных обязательствах.