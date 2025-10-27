Николай Овечкин принес извинения после скандала с Инстасамкой

Стилист Николай Овечкин публично обратился к певице Дарье Зотеевой, известной как Инстасамка, и принес ей извинения за скандал, разгоревшийся накануне. Пост с обращением он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Овечкина, история, случившаяся во время работы над клипом Boss, стала для него серьезным уроком. Тогда, как утверждала артистка, стилист присвоил три миллиона рублей, выделенных на съемки. Позже она заявила, что намерена подать на него в суд.

Теперь ситуация разрешилась: стороны пришли к соглашению, а деньги были возвращены.

"Я прошел за этот месяц все стадии принятия, и сегодня я понимаю, что, если бы этой ситуации не произошло, я бы не принял этого очевидного факта – что я в полной финансовой жопе", – написал Николай.

Овечкин уточнил, что все вопросы, связанные с судебным процессом, улажены. По его словам, с обеих сторон удалось достичь взаимопонимания.

Стилист также отметил, что готов обсудить пути решения проблемы с каждым, кто пострадал от его действий. Для этого в своем посте он оставил контакты для связи с ним.

Ранее стало известно, что в отношении Николая Овечкина было возбуждено исполнительное производство из-за долга в размере 2,5 миллиона рублей.