44-летний Крис Эванс впервые стал отцом

В жизни Криса Эванса и Альбы Баптисты произошло долгожданное событие – у пары родился ребенок. Об этом сообщили инсайдеры, близкие к актерам. Как утверждают источники, малыш появился на свет 25 октября в одном из роддомов Массачусетса.

Для супругов это первый ребенок. Эванс и Баптиста зарегистрировали отношения осенью прошлого года: они устроили небольшую церемонию в своем доме на побережье Кейп-Кода. Гостям, по данным западных СМИ, предлагали подписать соглашение о конфиденциальности, а телефоны пришлось сдать на входе.

"Капитан Америка" не скрывал, что давно мечтает познать радости родительства. В одном из интервью актер заявил, что "звание папы" для него звучит захватывающе.

Первые слухи о беременности Альбы появились этим летом. Тщательно скрывавшую живот актрису случайно выдал отец, который под публикацией об отцах написал, что скоро наступит и "очередь Криса".

Три года назад Эванса признали "Самым сексуальным мужчиной года" по версии издания People. Альба, актриса португальского происхождения, начала сниматься в 16 лет и уже успела заявить о себе в картинах "Патрик" и "Равноденствие", а также в сериале "Воин-монахиня".