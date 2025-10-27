Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые вышли в свет, официально подтвердив роман

Американская певица Кэти Перри отпраздновала свое 41-летие во Франции. Компанию ей составил бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как сообщают западные СМИ, пару заметили у входа в легендарное парижское кабаре Crazy Horse Paris. Кэти выбрала для вечера приталенное красное платье, подчеркивающее фигуру, а ее спутник появился в элегантном костюме светло-серого оттенка. Фанаты, ожидавшие певицу у выхода, поздравили ее с днем рождения, исполнив песню "Happy Birthday".



Информация о романе звезды и политика появилась несколько месяцев назад. После расставания Кэти с актером Орландо Блумом летом этого года пару неоднократно видели вместе – сначала на ужине в Монреале, а позже на концерте певицы. Также в сети активно обсуждали фото, где певица и политик проводят время на яхте, что окончательно подтвердило слухи.



Напомним, несколько месяцев назад Перри объявила о расставании со звездой "Пиратов Карибского моря", с которым прожила в браке около 9 лет и воспитывала дочь. Что касается Трюдо, он расстался с супругой Софи в 2023 году после 18 лет брака; у бывших супругов трое детей.

Ни Кэти, ни Джастин пока не давали официальных комментариев относительно своих отношений.