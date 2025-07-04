Кэти Перри и Орландо Блум расстались спустя 9 лет отношений

Кэти Перри и Орландо Блум официально подтвердили расставание после почти десятилетия отношений и рождения дочери. Звездная пара больше не вместе, но, по словам их представителей, они остались в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать четырехлетнюю Дейзи.

По информации инсайдеров, размолвка в отношениях началась еще несколько месяцев назад. Певица и актер пытались сохранить союз, но со временем решили разойтись.

"Их общим приоритетом является – и всегда будет являться – воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и взаимного уважения", – говорится в сообщении.

Пара не была официально жената, так что юридических споров вокруг развода не ожидается. Однако вопрос опеки и раздела имущества еще впереди. Напомним, они жили в роскошном доме в Монтесито стоимостью 30 миллионов долларов, который недавно был сдан в аренду другой звездной паре – Крису Пратту и Кэтрин Шварценеггер.





Разлад стал заметен на фоне гастрольного тура Кэти в Австралии – артистка пропустила громкую свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, куда Орландо прибыл в одиночестве. На концерте в Аделаиде певица едва сдерживала эмоции, исполняя трек Pearl, и поблагодарила фанатов за поддержку.

Тем временем Блум, судя по фото, не скучал: на торжестве он активно общался с другими звездными гостями – Ким Кардашьян, Сидни Суини и моделью Витторией Черетти, нынешней возлюбленной Леонардо ДиКаприо. После трехдневного праздника он отправился в круиз по Средиземному морю на роскошном лайнере от Ritz-Carlton.

О романе Перри и Блума начали говорить в 2016 году. Они уже однажды расставались в 2017-м, но через год воссоединились. В 2019 году Орландо сделал предложение с кольцом стоимостью 5 миллионов долларов, а в 2020-м у пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри стала первой в истории певицей, полетевшей в космос.