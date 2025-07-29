Кэти Перри и Джастина Трюдо заподозрили в романе из-за совместного ужина в Монреале

Американская поп-звезда Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо замечены в одном из самых изысканных ресторанов Монреаля. Как утверждают очевидцы, совместный ужин, который уже породил слух о романе, состоялся вечером в начале недели в заведении Le Violon, известном своей утонченной атмосферой и высокой кухней.

По данным TVZ, певица и политик провели вечер в непринужденной обстановке, дегустируя морепродукты, включая блюда с лобстером, и потягивая коктейли. За их безопасностью внимательно следили охранники, дискретно расположившиеся у барной стойки. Также сообщается, что после трапезы гости лично поблагодарили поваров на кухне.

На опубликованных изданием кадрах видно, как Перри, одетая в стильный наряд с романтическим акцентом, живо реагирует на собеседника, то и дело наклоняясь ближе. Трюдо выбрал классический образ – замшевый пиджак и темную рубашку.





Напомним, этим летом Кэти Перри официально рассталась с актером Орландо Блумом, с которым состояла в отношениях девять лет. Пара воспитывает совместную дочь. Что касается Джастина Трюдо, его брак с телеведущей Софи Грегуар завершился в 2023 году после 18 лет совместной жизни. У экс-супругов трое детей.