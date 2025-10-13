Певицу Кэти Перри и политика Джастина Трюдо застали за поцелуями на яхте

Разговоры о романе Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо перестали быть просто слухами. Британское издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные у побережья Санта-Барбары, где певица и политик наслаждались отдыхом на яхте Caravelle.

На снимках 40-летняя поп-звезда запечатлена в черном слитном купальнике, а 53-летний Трюдо – без рубашки, в джинсах и солнцезащитных очках. Пара выглядела расслабленно и не скрывала нежных чувств: они обнимались и целовались, не обращая внимания на соседние туристические лодки. Фото были сделаны случайным очевидцем, который, по собственным словам, распознал политика по татуировке в виде ворона на плече.





О возможных отношениях Перри и Трюдо заговорили еще летом. Тогда их заметили за ужином в одном из ресторанов Монреаля, а вскоре Джастина видели в зале на концерте певицы во время ее тура Lifetimes. Несмотря на то, что представители знаменитостей не давали официальных комментариев, очевидцы утверждали, что между ними наблюдается заметная симпатия.

Для обоих этот роман стал новым этапом после громких расставаний. Кэти Перри в июне 2025 года завершила почти десятилетние отношения с актером Орландо Блумом, от которого она родила дочь Дейзи пять лет назад. Джастин Трюдо в 2023 году расстался с супругой Софи Грегуар после 18 лет брака, у них трое детей.