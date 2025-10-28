Джиган нанял адвоката Сергея Жорина для развода с Оксаной Самойловой

Адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы рэпера Джигана в процессе развода с Оксаной Самойловой. Согласно информации из окружения пары, многодетная мать уже подала заявление о расторжении брака, а первая встреча сторон в суде назначена на 28 октября. Представители обеих сторон получили доступ к материалам дела.

Пока не ясно, пытаются ли супруги решить конфликт мирно или готовятся к затяжному процессу, однако выбор Жорина говорит о серьезных намерениях артиста. Юрист известен тем, что специализируется на делах, связанных с разделом имущества и алиментами в звездных семьях. Именно он был представителем Евгения Петросяна в суде во время его развода с Еленой Степаненко.

На фоне новостей о разводе сама Оксана сменила имидж, коротко подстригла челку и призналась, что переживает сложный период.



Интересно, что одновременно с обсуждением семейных проблем в сети появилась информация о новом реалити-проекте, в котором, по словам Джигана, примет участие вся его семья.



"Это шоу о нашей семье. Там буду я, Оксана и дети. Это круглосуточные съемки", – заявил артист в интервью.

Пока неизвестно, совпадение ли это или продуманный пиар-ход, но поклонники пары гадают, станет ли бракоразводный процесс частью телевизионной истории – или все же останется личной драмой двух людей.