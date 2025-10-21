Павел Дуров предложил грабителям Лувра выкупить у них украденные драгоценности

Павел Дуров отреагировал на громкое ограбление Лувра в Париже. Миллиардер предложил грабителям выкупить похищенные ценности и вернуть их в музей, но только не французский, а в Лувр Абу-Даби. Основатель социальной сети "ВКонтакте" подчеркнул, что в музее ОАЭ реликвии будут защищены надежнее, нежели в столице Франции.

Заявление появилось вскоре после того, как французские СМИ сообщили подробности ограбления. По данным Le Parisien, группа из четырех человек проникла в здание через окно, воспользовавшись лестницей. С помощью инструментов злоумышленники вырезали стекло, украли украшения из экспозиции Наполеона и скрылись на мопедах.





По информации полиции, злоумышленники похитили девять предметов, включая брошь, тиару и ожерелье, принадлежавшие французским императрицам. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что расследование продолжается, и не исключил, что грабители могли быть иностранцами.

Дуров, между тем, также подчеркнул, что его совершенно не удивило ни само ограбление одного из самых полярных музеев мира, ни то, как легко преступники его совершили. Владелец мессенджера Telegram связал произошедшее с упадком "некогда великой" Франции.



Напомним, что Лувр, основанный в 1793 году и ставший одним из самых посещаемых музеев мира, временно усилил меры безопасности. Галерея Аполлона, где находились похищенные украшения, закрыта для посетителей.

