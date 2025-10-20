Король Карл III и актриса Кейт Бланшетт записали подкаст в Виндзоре

Король Великобритании Карл III и голливудская актриса Кейт Бланшетт провели запись подкаста Unearthed на территории Виндзорского замка. Эпизод, посвященный сохранению мировой флоры, стал частью инициативы Королевских ботанических садов Кью и рассказывает о деятельности Семенного банка тысячелетия – крупнейшего проекта по защите растений от исчезновения.





Запись состоялась еще в июле, однако информация о ней появилась лишь осенью. В беседе, проходившей в саду Виндзора, король и актриса говорили о судьбе хрупкой экосистемы планеты и важности сохранения биологического разнообразия. Компанию им составила старший научный сотрудник по сохранению семян доктор Элинор Бреман.

Семенной банк тысячелетия, основанный Карлом в 2000 году, сегодня хранит около 2,5 миллиарда семян из 190 стран. Эти коллекции защищают редкие и исчезающие виды растений, обеспечивая возможность восстановления флоры в будущем. Семена очищают, высушивают и помещают в специальные морозильные камеры при температуре минус 20 градусов – своеобразный "архив жизни" на случай экологических катастроф.

Для Кейт Бланшетт участие в проекте стало продолжением ее экологической деятельности. Актриса с самого основания участвует в инициативе Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом. Для монарха же это уже второй опыт в подкастинге: весной он представил собственный выпуск на Apple Music, где поделился любимыми композициями.

В 22-минутном эпизоде король рассказал о своих многолетних усилиях по сохранению природы и отметил, что главная проблема сегодня – скорость утраты природных ресурсов и недостаток осведомленности общества. Кейт Бланшетт подчеркнула, что, несмотря на видимую красоту окружающего мира, человечество недооценивает его уязвимость – например, в Британии уничтожено 97% лугов с дикими цветами.

Король отметил, что именно такие проекты, как Семенной банк, дают шанс сохранить баланс экосистем и передать будущим поколениям возможность жить в гармонии с природой. В разговоре также затронули роль фармацевтической индустрии, зависящей от растительного мира, и необходимость направлять больше инвестиций в охрану биоразнообразия.

Эпизод стал первым выпуском нового сезона Unearthed и уже вызвал интерес в Великобритании. Позже в 2026 году выйдет документальный фильм Finding Harmony: A King’s Vision, где Карл III продолжит тему своего многолетнего призвания – напоминать миру, что человек и природа – единое целое.