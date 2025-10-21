Юристы обманом выманили у Саши Митрошиной 75 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина, которая сейчас находится под домашним арестом, стала жертвой мошенничества. По данным СМИ, звезда в общей сложности перевела своим адвокатам более 75 миллионов рублей, поверив, что те помогут "вычеркнуть" ее имя из неких "черных списков".

Оказалось, что обманули Митрошину ее же бывшие юристы – Алиса Волхова и Ольга Гольцева. Они уверяли клиентку, что та якобы находится в базе Интерпола и что решить вопрос можно лишь за внушительное вознаграждение. Александра поверила и передала им миллионы. Позже блогер поняла, что "списки" были выдуманы, и обратилась в полицию.

По данным источника, против Волховой и Гольцевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Женщины признали вину и сейчас находятся под домашним арестом.

Ранее у Митрошиной уже были проблемы с законом: несколько лет назад налоговая служба предъявила ей долг на сумму более 200 миллионов рублей. Тогда Александра смогла урегулировать вопрос и даже вернулась к привычной жизни в Дубае.

Однако весной блогера задержали в аэропорту Сочи по делу об отмывании средств. Сейчас она живет в Москве под домашним арестом, а за ее делами следит супруг – коуч Тимур Кошкаров.

Недавно в Сети появились слухи, что Митрошина якобы подала заявление о банкротстве. Тимур публично опроверг эту информацию, заявив, что никакие документы в суд не подавались, а пара сотрудничает с налоговыми органами, чтобы урегулировать все вопросы.



