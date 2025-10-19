Опубликован полный список драгоценностей, украденных из Лувра в Париже

Во Франции расследуют громкое ограбление – неизвестные проникли в Лувр и похитили редчайшие украшения, представляющие огромную историческую ценность. Как сообщают французские СМИ, кража произошла ранним утром, около 7:30 по Гринвичу. На то, чтобы вынести из музея драгоценности грабителям потребовалось всего 7 минут. Правоохранители отмечают, что они хорошо знали Лувр и тщательно спланировали преступление.

По данным телеканала BFMTV, на камерах видеонаблюдения видно мужчину в ярком жёлтом жилете, который спокойно вошtл в Галерею Аполлона. Предполагается, что преступник использовал форму рабочего, чтобы не вызвать подозрений. После его появления связь с охранной системой на короткое время была нарушена.

Из экспозиции Лувра исчезли девять ювелирных шедевров из 23 представленных. Среди них – ожерелье и серьги с изумрудами, некогда принадлежавшие Марии-Луизе, супруге Наполеона I, а также украшения из коллекций королев Марии Амалии Неаполитанской и Гортензии, жены Луи Бонапарта. Украдены также предметы, связанные с именем императрицы Евгении: тиара из жемчуга и бриллиантов, две броши, одна из которых содержит реликварий, и брошь в форме банта, инкрустированная 2438 бриллиантами.

Всего преступники похитили 8708 бриллиантов, 34 сапфира, 38 изумрудов и 212 жемчужин. По оценкам экспертов, стоимость украденных экспонатов может превышать десятки миллионов евро, хотя музей официально не комментирует сумму ущерба.

Интересно, что одну из самых ценных реликвий – корону императрицы Евгении – воры оставили у здания музея во время побега. Сейчас Лувр закрыт для посетителей, а на месте работают следователи и криминалисты. Руководство Лувра уже назвало инцидент "ударом по мировой культуре" и пообещало пересмотреть систему безопасности. Расследование продолжается, полиция Парижа проверяет камеры по всему району.