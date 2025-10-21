Карла Бруни и дети проводили экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьму

Бывший лидер Франции Николя Саркози утром был доставлен в парижскую колонию Ла-Санте, где проведет ближайшие годы по приговору суда. Его поддерживали супруга, экс-модель Карла Бруни, их общая дочь Джулия, которой исполнилось 13 лет, сыновья Николя от предыдущих браков – Луи, Пьер и Жан, а также сын Карлы, Орельен

Рядом с их домом в столице собрались журналисты и поклонники, чтобы увидеть момент прощания. Семья выглядела сдержанно: Карла держала мужа за руку, стараясь не показывать эмоций.

Саркози предстоит отбыть в тюрьме пять лет за нарушения, связанные с финансированием избирательной кампании 2007 года. Накануне он дал интервью французскому изданию, отметив, что не боится заключения.



В одиночной камере площадью около 11 квадратных метров бывшему президенту предоставят спальное место, стол, душ и туалет. По правилам учреждения он может сделать запрос на телевизор и холодильник, а также выходить на прогулки и спортивные занятия.



Известно, что Николя взял с собой несколько личных вещей – среди них семейные снимки и несколько книг, включая роман "Граф Монте-Кристо" и биографию Иисуса.

Известно, что Ла-Санте – одна из старейших тюрем страны, в которой царит антисанитария. Главный врач учреждения даже написал книгу об этом месте и отмечал, что колония кишит крысами, тараканами и другой живностью.

Саркози стал первым экс-президентом Франции, который получил реальное тюремное наказание. Его признали виновным в незаконном принятии денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи в обмен на политические обещания.