Блогера Александру Митрошину задержали по делу об отмывании денег

Блогер Александра Митрошина, которая ранее проживала в Дубае, была задержана в аэропорту Сочи при возвращении в Россию. В отношении нее возбуждено уголовное дело, связанное с отмыванием денежных средств в особо крупном размере. Сейчас ее доставляют в Москву, где следственные органы продолжат разбирательство.

По версии следствия, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, но ее доходы превышали допустимые лимиты. Она не уплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей, а затем приобрела объект недвижимости в Москве, что, по мнению следователей, может свидетельствовать о легализации незаконных доходов.

Ранее в 2023 году уже велось разбирательство по поводу возможного уклонения от налогов, и блогер даже частично погасила задолженность перед ФНС. Однако это не позволило избежать уголовного преследования. Теперь ей вменяется нарушение статьи 174.1 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.

Имя Митрошиной известно широкой аудитории благодаря ее онлайн-курсам и марафонам по ведению соцсетей, а также феминистской и правозащитной деятельности. В прошлом она активно высказывалась по вопросам прав женщин и борьбы с домашним насилием, организовывала форумы и образовательные мероприятия.

На протяжении последних лет Александра Митрошина вела роскошный образ жизни, транслируя в социальных сетях моменты из жизни в ОАЭ.