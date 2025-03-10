В московском Чертановском суде сегодня состоялось слушание, которое стало одним из самых обсуждаемых событий в блогосфере. Известного инфлюенсера и предпринимателя Сашу Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля. Ее обвиняют в отмывании крупной суммы – 127 миллионов рублей.

На заседании присутствовал ее супруг Тимур Кошкаров. Как утверждают источники, именно он в последнее время занимался финансовыми вопросами блогерши. Однако следственные органы пока не выдвинули против него никаких обвинений.

Интересно, что домашний арест Митрошина будет отбывать не в собственной квартире, а в жилье родителей мужа. Видимо, семейная поддержка в такой непростой ситуации – ее главный ресурс. По словам самой Саши, Тимур обеспечит ее всем необходимым на период ограничения свободы.

Эта история уже взбудоражила поклонников и коллег блогерши. Соцсети бурлят комментариями, а эксперты в области финансов и юриспруденции высказывают разные мнения.

Ранее сообщалось, что блогершу Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колониипризнав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном обороте платежных средств.