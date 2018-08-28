Тыквенное масло: полезные свойства и противопоказания

Тыкву называют природным сокровищем за богатый состав. Культура неприхотлива к условиям выращивания и дает богатый урожай. Целебными свойствами обладает не только спелая и сладкая мякоть, из которой часто варят кашу.

Спелые семена используются для получения жира. Узнаем, какими полезными свойствами обладает тыквенное масло и есть ли противопоказания к его использованию.

Ценность продукта

Масло, получаемое из семян тыквы, отличается сбалансированным и многокомпонентным составом. На долю чистого жира приходится порядка 80%, остальное - соли, нутриенты, биологически активные вещества.

Витамин F

Второе название —полиненасыщенные жирные кислоты. В выжимке из тыквенных семечек представлены линоленовой и линолевой кислотами. Этим, в частности, и поясняются полезные свойства и, одновременно, противопоказания к использованию тыквенного масла.

К положительным моментам относят:

регулирование функций сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и репродуктивной систем;

регенерирующие и антиоксидантные качества;

стимулирование иммунитета;

регулирование жирового метаболизм;

нейтрализация излишков холестерина;

предупреждение атеросклероза.

С учетом наличия витамина F в составе применения масла лицами с аутоиммунными заболеваниями, холециститом и панкреатитом в острой стадии не рекомендовано.

Витамин А

Устраняет действие факторов, приводящих к старению кожи. Также он важен для нормального функционирования органов зрения. Как показывают отзывы врачей и пациентов, тыквенное масло способствует заживлению поражений слизистых эрозивного и язвенного типа.

Витамин Е

Отличается активными антиоксидантными качествами, дополняет аналогичное действие иных витамин. Является защитным барьером от негативного действия свободных радикалов, что исключает вероятность раннего старения.

Витамин В

Отвечают за процессы метаболизма. Важны для нормального функционирования мускулатуры и сердечно-сосудистой системы.

Витамин К и Т

Наличие этих веществ объясняют такие полезные свойства тыквенного масла как:

реминерализация зубной эмали, тканей костей;

нормализация свертывания крови;

восстановление поврежденных слизистых.

Одновременно есть и противопоказания. С тыквенным маслом следует быть осторожными людям, у которых нарушены процессы кроветворения.

Витамин С

Стимулирующее действует на защитные функции организма. Положительно влияет на процесс выработки гормонов надпочечниками. Помогает укреплять сосудистые стенки.

Минералы

Масло из семян тыквы содержит большое число этих веществ. Некоторые из них:

Магний

Оказывает противострессовые эффект. Восстанавливает нарушенную проводимость в нервных волокнах. Помогает выводить избытки солей, налаживать гормоны поджелудочной железы.

Цинк

Обладает иммуномодулирующими качествами. Важен для синтеза половыми органами гормонов и, соответственно, их нормального функционирования. Также цинк помогает поддерживать прочность костей.

Селен

Это вещество участвует во всех протекающих в человеческом организме реакций окислительно-восстановительного типа. Помогает поддерживать здоровье кожи, волос, ногтей.

Фитостеролы

Важные для женского организма соединения. Помогают регулировать менструальный цикл, овуляцию. Отсрочивают наступление менопаузы.

Показания к применению

Уникальный состав тыквенного масла позволяют активно использовать его в качестве вспомогательного средства в терапии целого ряда заболеваний.

Нарушения потенции, простатит

Половая функция мужчин нуждается в целом ряде биологически активных веществ и микроэлементов, которые входят в состав масла из тыквы. Его применение помогает приостанавливать и предупреждать воспалительные процессы, стимулировать производство сперматозоидов.

При простатите проводится курс приема масла внутрь или в виде клизм.

Геморрой

При этом заболевании важно, чтобы работа кишечника была стабильной. Кроме того, требуется устранить воспалительный процесс, заживить трещины, одновременно восстанавливая слизистую.

При помощи тыквенного масла эти задачи решаются успешно. Для этого назначаются клизмы, курс занимает около 14 дней.

Холецистит и панкреатит

При этих заболевания применение не только тыквенного, но и любого другого масла следует согласовывать с лечащим врачом. Учитывать также следует стадию заболевания, активность выработки желчи.

Дисфункции печени

При патологиях такого рода в первую очередь страдает иммунитет. После консультации с врачом проводится двухнедельный курс вспомогательной терапии. У некоторых пациентов отмечаются такие осложнения, как диарея, боли в области печени. В этом случае лечение маслом следует прекратить.

Другие показания

Использование тыквенного масла также показано в таких случаях:

снижение памяти;

повышение остроты зрения;

нормализация функционирования сальных желез;

снижение частоты аллергических реакций;

ускорение заживления повреждений;

повышение качества сна.

Противопоказания

Несмотря на то, что тыквенное масло имеет множество полезных свойств, существуют и противопоказания к его применению. К группе риска относят людей с индивидуальной непереносимостью продукта, страдающие на острую форму панкреатита и избыточно активное выделение желчи.

Мнения о применении

Отзывы красноречивее всего говорят об эффективности применения тыквенного масла. Вот некоторые из них:

Николай, 45 лет:

"Рекомендую масло как отличное средство профилактики всем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Эффективно оно и в том случае, если у ребенка глисты, а агрессивных препаратов давать не хочется".

Елена, 30 лет:

"После вынашивания ребенка у меня ухудшилось состояние ногтей, волос. Они стали ломкими, тонкими. Только с тыквенным маслом я смогла вернуть их былую красоту".

Ирина, 25 лет:

"Однажды я в домашних условиях красила волосы. Как результат - спаленные корни. На расчески оставались целые пряди. В салоне, куда я обратилась, мне посоветовали маски с тыквенным маслом. Прошло две недели и состояние волос значительно улучшилось".