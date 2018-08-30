Календарь прививок для детей 2018

Многие женщины с большим опасением относятся к прививкам, которые необходимо делать по графику детям. Часто это возникает из-за незнания, преподнесения ложной информации в интернете. В большом количестве названия вакцин и их графике сложно разобраться без помощи специалиста.

Помочь женщинам может календарь прививок для детей. В России он составляется ежегодно, в 2018 году есть свой календарь со всеми необходимыми корректировками.

Что такое календарь прививок

Календари прививок разрабатываются в каждой стране. Они содержат в себе график вакцинации детей до 14 лет. Такой документ необходим для обеспечения охраны здоровья детей и поддержки иммунной системы. Он разрабатывается с учетом обстановки по эпидемиологии в стране.

Национальные прививки разных стран отличаются друг от друга. Например, календарь прививок для детей в 2018 году в России обязательно содержит вакцину против туберкулеза. Но в США такой прививки не существует. Это связано с отсутствием такого заболевания в стране.

В Японии делают вакцину от японского энцефалита. В российском календаре нет такой прививки, так как не встречается заболевание.

Под календарем прививок понимается официальный документ, утвержденный Министерством Здравоохранения. В нем прописывается перечень вакцин, которые необходимо делать в зависимости от возраста ребенка. В зависимости от эпидемий даты проведения вакцинации могут быть изменены.

Национальный календарь прививок

Календарь прививок для детей в 2018 году в России можно найти на сайте Министерства Здравоохранения и правовой базе Консультант.

Таблица вакцинации выглядит следующим образом:

Возраст ребенка Наименование вакцины Особые отметки Первые 12 часов после родов Вирусный гепатит В Вакцина делается сразу в родильном доме. Чаще всего вводится средство отечественного производства. Прививка переносится детьми хорошо. Негативные последствия встречаются редко. Многих родителей пугает ранее вакцинирование детей. Но специалисты объясняют это тем, что именно инфицирование гепатитом В наиболее опасно в первые дни жизни. 3-7 день Прививка от туберкулеза Срок проведения вакцинации зависит от состояния здоровья ребенка. Делается она в родильном доме внутрикожно. Через три недели на месте укола образуется рубец. Как и в случае в первой вакциной ранний срок обусловлен высоким риском заражения после выписки из больницы. 1 месяц Вирусный гепатит В – вторая прививка Хорошо переносится детьми, не требует дополнительной подготовки и сдачи анализов. 2 месяца Третья вакцина вирусного гепатита: Первая против пневмококковой инфекции Третью прививку против вирусного гепатита В делают только детям, находящимся в группе риска, то есть рожденным у инфицированных матерей. Вторая прививка делается для защиты микроба пневмококка, который может вызвать тяжелое воспаление легких, сложные отиты, развитие гайморита. 3 месяца Комплексная вакцина от столбняка, коклюша и дифтерии – АКДС. Это период первой сложной прививки. Делать ее нельзя, если у ребенка острое течение заболевания центральной нервной системы. 3 месяца Полиомиелит и против гемофильной инфекции для детей, входящих в группу риска. 4,5 месяца Вторые вакцины: АКДС, полиомиелита, пневмококковой инфекции. 6 месяцев Третьи прививки от вирусного гепатита В, АКДС и полиомиелита. Есть возможность приобрести платный вид вакцины и объединить в одну. 1 год Кори, краснухи, паротита В возрасте 1 года делается дополнительная вакцина для детей, входящих в группу риска. Прививки от кори, краснухи и паротита очень важны, так как имеют тяжелые последствия. Например, заболевание паротитов в детском возрасте для мальчиков может обернуться бесплодием. 15 месяцев Ревакцинация пневмококковой инфекции Она необходима для усиления иммунитета к возбудителю заболевания. 1,5 года Первая ревакцинация против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии. 20 месяцев Вторая ревакцинация от полиомиелита 6 лет Ревакцинация от кори, краснухи и паротита Делается для сохранности иммунитета. 6-7 лет Вторая ревакцинация против столбняка и дифтерии 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии и столбняка.

Региональные прививки и группы риска

Существует не только национальный календарь прививок, который содержи перечень обязательных вакцин по всей России, но и региональный. Он составляется с учетом особых условий проживания людей в данном районе, а также возможные риски заражения. Денежные средства на дополнительную вакцинацию выделяются из местного бюджета.

Например, в Свердловской, Новгородской, Архангельской области проводится бесплатная вакцинация детей от клещевого энцефалита. Такая необходимость вызвана большим риском заражения от клещей в теплый период времени.

В каждом прививочном календаре отдельно выделяются дети с группой риска. К ним относятся те, кто наиболее подвержен заражению заболеванием. Для таких категорий предусматриваются дополнительные дозы. Кроме того, возможны сокращения срока между прививками. Это необходимо для обеспечения более быстрой скорости выработки антител.

В группу риска всегда попадают дети, которые родились у инфицированных матерей. Например, если ребенок родился в семье, где есть больные туберкулезом, он входит в группу риска.

Ежегодно график вакцинаций может меняться. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Могут быть добавлены новые бесплатные вакцины. Самое большое изменение было последний раз в 2016 году.

Соблюдение графика прививок гарантирует здоровье ребенка. Кроме того, это обеспечит свободный доступ ребенка в детские сады и школы.