Модный дизайн ногтей 2018: красивые идеи и новинки

Ногти девушки - первое, на что обращают внимание окружающие... Изучая обилие новинок красивого дизайна ногтей в 2018 году, раскрываются удивительные тренды!

Основное направление: естественность. Актуальны ногти миндалевидной и овальной формы. Длинна - средняя. А что касается трендов, здесь велик простор...

Модные тренды 2018 года

Фото новинок красивого дизайна ногтей 2018 года определяют модные направления:

Объемное моделирование. Для нейл-арт процедуры потребуются усилия и время. Процедура проводится поэтапно. Моделирование связано с акриловыми цветами и украшениями, нанесением рисунков. Художественная роспись отличается декоративностью. Мастера используют гели-лаки, иголку, кисточку. Дизайн предусматривает значительные усилия для реализации оригинальных рисунков на ногтях. Стемпинг. Простой дизайн одновременно раскрывает оригинальность. Стемпинг приближен к классике, представленной в современной интерпретации. Наклейки для ноготков. Для процедуры требуется минимум времени, сил. Тематическими наклейками украшают один или все ногти. Обычно используются клеевые и водные наклейки. Декоративные аксессуары. Миниатюрные элементы подойдут для короткой длины, подчеркивая красоту рук. Крупный декор подойдет для длинных ногтей.

Мастера сочетают несколько направлений нейл-арта. Зачастую результат превосходит начальные ожидания.

Новые направления в нейл-арте

Какие новинки в 2018 году станут популярными в нейл-арте?

Oil

Вариант появился совсем недавно. Техника свидетельствует о развитии нейл-индустрии.

Мраморный маникюр. Элегантное исполнение дизайна удивляет девушек. Результат визуально напоминает мрамор.

Эффект битого стекла

Нейл-арт выполняется по стандартной технике. Единственное отличие – приклеивание фольги.

Жидкие камни

Для дизайнерского исполнения требуются бисер, стразы. Элементы золотого оттенка востребованы, ведь они преображают ногти. Для маникюра учитывают важные нюансы для создания стильного дизайна с учетом умеренности и законов красоты.

Необычные эффекты

Разнообразие лаков удивляет. Девушки вправе выбирать лаки с эффектами. Процедуру удается проводить самостоятельно. Специальные навыки не требуются благодаря легкости выполнения нейл-дизайна.

Бисер и стразы

Такой декор пользуется не так давно. Варианты декора бывают разными. Полет фантазии не ограничивается. Бисер и стразы используются для украшения одного ногтя или всех ногтей.

Глиттер

Декор используется давно, но возможности использования расширились не так давно. На современном рынке появился разноцветный глиттер, улучшающий дизайнерское исполнение ноготков.

Эффект сахара

Цветной акрил требуется для обработки ногтей, создания рисунков. Дизайн может быть объемным. Пудрой создают разные рисунки, орнаменты. Ногтевая пластина покрывается лаком и сушится, повторно покрывается лаком.

После того как нанесен рисунок гелем-лаком, просушка не требуется. Рисунок присыпается пудрой и сушится в лампе. Маникюр отличается стильным оформлением.

Зеркальное покрытие

Эффектный дизайн рекомендуется в качестве вечернего варианта. Зеркальное покрытие комбинируется со стразами и мраморным маникюром. Все доступные варианты отличаются красотой.

Полупрозрачный маникюр в стиле Вуаль

Техника успешно выполняется, если правильно соединяются гели-лаки и выполняется просушка в специальных лампах.

Модные техники заслуживают внимания девушек. Правильное выполнение дизайна ногтей преображает красоту рук.

Как использовать маникюрные аксессуары

Модные аксессуары активно используются для ногтей. Декоративные элементы используют для напыления, аппликаций. Для оригинального оформления требуются объемные украшения, нестандартные материалы.

Аксессуары крепятся на специальный маникюрный клей или непросохший лак. Новини красивого дизайна ногтей в 2018 году определяют использование оригинальных аксессуаров.

Крупные стразы подойдут для вечернего маникюра. Мелкие камушки расставляют акценты.

Блестки и конфетти. Блестящий маникюр нуждается в таком декоре. Разнообразие блесток позволяет выбрать декор с учетом пожеланий. В последнее время популярны более крупные блестки.

Декоративные элементы бывают цветными и прозрачными. Цветные блестки используются для исполнения ярких идей, прозрачный – для игры со светом. Универсальный материал совместим с разными лаковыми покрытиями.

Жемчуг используют для морского или вечернего маникюра. Жемчуг отличается элегантным оформлением, поэтому он подойдет для украшения дамских ногтей.

Ракушки требуются для мозаичного дизайна. Основные отличия – перламутровый отлив, оригинальная форма. Ракушки создают основу для морского маникюра.

Бульонки – это прозрачные разноцветные шарики небольших размеров. Зачастую бульонки используют для лунного и морского направлений.

Металлические и пластиковые украшения бывают объемными и плоскими. Оригинальное оформление длинных ногтей предусматривает объемные украшения в виде цветочков, бантиков. Зачастую крупный декор сочетается с золотой акриловой покраской и обработкой ногтей фольгой.

Выбирая плоские и небольшие украшения, удается создавать интересный маникюр. Пластиковый декор предлагается по доступным ценам, металлический – по высоким. Резиновые изделия рекомендуются для весеннего и летнего оформления ногтей. Украшения из металла, пластика, резины преображают ногти.

Маникюрное напыление популярно в последнее время. Пыль и блестки заслуживают внимания модниц. Маникюр бывает матовым и глянцевым. Напыление подойдет для обработки разной площади ногтей, создания различных текстур. Техника интересует девушек, которые продумывают праздничные образы.

Флок используется для создания бархатных ногтей. Отмечается разнообразие цветов и оттенков покрытия. Для нанесения покрытия используют флокайдер, поэтому проведение процедуры упрощается. Флок сохраняет красоту при контакте с водой. Красота дизайна сохраняется длительное время.

Паутинка – интересный и оригинальный материал. Переплетенные тонкие нити наносятся на базовое покрытие. В дальнейшем используется прозрачный лак для финишного покрытия. Нанесенные паутинки раскрывают новые грани дизайна ногтей.

Маникюрное кружево подойдет для многих ситуаций. Желательна фиксация прозрачным лаком. Модный маникюр проявит устойчивость при использовании надежного финишного лакового покрытия.

В 2018 году для ногтей используют натуральные перья. Оригинальный аксессуар используется редко. Маникюр с перьями имеет право на существование, так как он получается необычным.

Особенно красиво получаются восточные направления дизайна при использовании перьев.

Сухие листья – это природный аксессуар. Желательно использовать сухоцветы для осеннего маникюра. Сухоцветы используются для классического и объемного дизайна.

Слюда – тонкий материал. При работе со слюдой требуется осторожное использование пинцета. Материал наклеивают в хаотичном порядке. На ногтях создаются абстрактные рисунки, ассоциируемые с декоративными камушками и минералами.

Разнообразие декоративных элементов подчеркивает красоту ногтей.

Рисунки для ногтей

Какие рисунки встречаются чаще в 2018 году? Разнообразие направлений изображений удивляет. Фото новинок красивого дизайна ногтей в 2018 году определяют направления рисунков.

Горох

Рисунок отличается простотой исполнения. Лаконичность рисунка повышает популярность. Новички справляются с нанесением гороха любых размеров и цветов.

Полоски

Для нейл-арта потребуются липкие или скотч полоски. Полосатый дизайн выполняется в домашних условиях. Мероприятие занимает минимум времени.

Зигзаги

Роспись отличается простотой и оригинальностью. Особенно красивыми считаются черно-белые зигзаги.

Цветочные орнаменты

Такой рисунок считается наиболее распространенным. Рисунки особенно популярны для весенне-летнего образа. Девушки выбирают цвет и оттенок для нанесения рисунков на ногтевые пластины.

Цветок удается выполнить при использовании крупных и небольших капель лака подходящего цвета. Для оригинального орнамента требуются кисточки, наклейки, аппликации.

Геометрические узоры

Для ногтей подходят треугольники, ромбы, квадраты. Геометрические узоры отличаются сложностью исполнения.

Дизайн в мультипликационном стиле

Юные девушки выбирают яркий мультипликационный дизайн. Ноготки оформляют кистями, наклейками. Простые рисунки выполняются наклейками, сложные и детализированные – кистями.

Восточные орнаменты считаются благородными, стильными

Девушки выбирают переплетенные стебли, завитки, экзотические цветы, изысканные восточные узоры. Восток влияет на нейл-тренды, причем в 2018 году это становится более заметным.

Животные принты выполняются в природной цветовой гамме

Используются коричневые, бежевые и желтые оттенки. Девушки чаще выбирают леопардовый рисунок, который выполняется в оригинальных цветовых решениях. Популярными также считаются окрасы зебры, жирафа, птичьих перьев.

Этнические рисунки проявляются по-новому. Девушки вправе выбирать рисунки в стиле любимых стран.

Художественная роспись требует осторожности, стараний. Мастера по нейл-арту выполняют тонкую работу. Успешное выполнение росписи гарантирует безупречный вид ногтей.

Абстракция

Абстракция – одно из популярных направлений. Абстрактные рисунки отличаются сложностью. Требуется творческий подход, осторожность, смелость для выполнения оригинального рисунка. Изображения радуют неординарностью и самобытностью. Абстрактные рисунки предоставляют простор для фантазии.

Такие рисунки позволяют девушкам выбирать подходящие для себя варианты для создания модного образа.

Направления дизайна ногтей

Фото новинок красивого дизайна ногтей в 2018 году подразделяется на несколько направлений.

Тематический маникюр

Рисунки выбирают с учетом времени года.

Осенью выбирают следующие рисунки: рябиновые ягодки и грози, осенние грибы и желудки, дождевые капли. На Хэллоуин наносят изображения тыквы, приведений и даже ведьм. Для рисунков потребуются навыки нейл-арта или наклейки. Зимой создают маникюр с учетом новогодней тематики. Такое оформление актуально не только на Новый год и Рождество. Летом и весной популярны рисунки цветов. Украсить можно один ноготь или все пальцы.

Графические фигуры признаны универсальными для любого времени года. Дизайн подойдет для повседневности и торжественных событий. Эффектно выглядит графический маникюр черно-белого цвета.

Тематический маникюр популярен в 2018 году. Девушки вправе интересно оформлять ногти.

Французский маникюр

В нынешнем сезоне французский маникюр популярен. Допускаются эксперименты с цветом. Френч может быть ярким. В 2018 году модной будет «слоеная» улыбка, состоящая из нескольких линий.

Лунный маникюр

В 2018 году лунный маникюр изменится. Лунка и ногтевая пластина могут отделяться линией контрастного цвета. Гармония обязательна. Девушки вправе создавать лунный френч с неокрашенными участками ногтевых пластин. Разрешается оставлять не окрашенными лунки, участки пластины, границу между двумя участками.

Чеканка

Новая техника связана со стильным маникюром. Обычно дизайн выполняется на 1-2 ноготках. Узоры выполняются в виде завитков, спиралей. Маникюр напоминает «выдавленные» рисунки на серебре или золоте. Такое «выдавливание» объясняет название.

Имитация натурального камня

Мраморный маникюр стал основой для развития нового направления. Девушки вправе выбирать текстуры под разные натуральные камни. Теперь удается создавать имитацию других разновидностей камней.

Популярные направления нейл-арта заслуживают внимания. Девушки вправе оформить ногти так, как этого желают.

Минимализм

Маникюр в 2018 году часто выполняется в стиле минимализма. Вариант рекомендуется на любые случаи жизни. Выбор такого дизайна гарантирует сочетание маникюра с любыми вещами. Маникюр в стиле минимализм создается на короткие и средние ногти. Дизайн отличается аккуратным исполнением.

Основа дизайна – нейтральный лак. На нем черным или красным цветом рисуют классические узоры. Эффектно смотрится клетка на бежевом фоне. Геометрические узоры соответствуют классике.

Весной – летом маникюр выполняют в ярких оттенках. Эффектно смотрятся белые вставки на ярком цвете. Яркий дизайн в теплое время года актуален, но гармоничное исполнение и баланс в игре цветов, красок требуется.

Пастельные оттенки в маникюре

В 2018 году очень популярными будут пастельные оттенки. Такой маникюр подойдет для классических повседневных и торжественных нарядов. Актуальными являются молочный, пастельно-бежевый и розовый лак. Пастельная цветовая гамма привлекает девушек, так как подчеркивает нежность женских рук.

Модные оттенки маникюра

Для маникюра выделяют популярные и модные цвета. Какие направления существуют:

Бордово-коричневый цвет. Такое покрытие одним цветом нельзя назвать эффектным. Для преображения маникюра требуется разбавление. Рекомендуются следующие оттенки: бордо, багрянец, винный, сливовый. Естественные оттенки. Рекомендуются светлые оттенки: бледно-желтый, золотисто-бежевый, белоснежный. Цвета универсальны, поэтому подходят под любые образы. Коралловый и оранжевый цвета. Желательно отказаться от ярко-оранжевого цвета. В 2018 году актуальными будут нежные тона, так как маникюр должен привлекать нежностью. Насыщенные и темные цвета маникюра – отдельное направление. Такие цвета разбавляются золотистыми, серебристыми оттенками. Эффектным считается космическое сочетание.

Модные оттенки маникюра преображают ноготки. Такое исполнение отличается красивым и стильным исполнением.

Красивые фото новинок дизайна ногтей в 2018 году радуют достойным исполнением. Девушки вправе преобразить ногти, выбрав стильный и модный маникюр.