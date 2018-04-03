Как укрепить иммунитет ребенка при частых простудах?
Как укрепить иммунитет ребенка
У новорожденного ребенка иммунитет зависит от матери. Антитела поступают в организм младенца с молоком женщины. Самостоятельно иммунитет ребенка начинает работать с 4 лет, но окончательно формируется только к подростковому возрасту, когда наступает половое созревание и в работе организма начинают участвовать все гормоны.
Приступать к укреплению иммунитета ребенка при частых простудах необходимо до наступления холодного времени года, а сделать это можно следующими способами:
- закаливанием;
- оптимизацией режима дня;
- обеспечением здорового сна;
- правильным сбалансированным питанием;
- длительными прогулками.
Закаливать ребенка при частых простудах можно воздухом и водой, главное делать это постепенно и регулярно. Хорошо, если ребенок летом часто ходит босиком, особенно по траве, песку или камешкам. Дома необходимо поддерживать температуру воздуха не выше 20 °C. Закаленные дети дома могут ходить в минимальном количестве одежды, однако, на прогулку ребенка следует одевать по погоде.
Водные процедуры необходимо вводить осторожно — на эту тему есть много специализированной литературы. Главный принцип закаливания — постепенность и регулярность.
Оптимизированный режим дня благоприятно влияет на иммунитет ребенка в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Спокойная размеренная обстановка без неожиданностей и стрессов — залог хорошего здоровья малыша. Ежедневно необходимо просыпаться в одно и то же время, строго соблюдать периодичность приемов пищи, выделять время на умственную деятельность и физическую активность.
Если у ребенка нет хотя бы приблизительного режима дня, его организм испытывает стресс, поскольку не успевает подготовиться к следующему виду деятельности.
Здоровый сон и правильное питание способствуют укреплению иммунитета ребенка при частых простудах. Врачи рекомендуют укладывать ребенка спать не позднее 21.00. Дневной сон необходим для ребенка до 4 лет, затем необходимо учитывать физиологические особенности малыша. Правильное питание подразумевает употребление продуктов, насыщенных витаминами, жирами, полезными углеводами, клетчаткой.
Необходимо каждый день употреблять крупы, овощи, фрукты, мясо и рыбу. Детям до трех лет специалисты не рекомендуют давать сладкое, поскольку сахар не только портит зубы, но и расщепляет в организме витамин C.
С целью укрепления иммунитета ребенка следует уделять время длительным прогулкам, поскольку ребенку необходимо бывать на свежем воздухе, играть в активные игры, бегать босиком по земле, плавать в водоемах. Состояние здоровья ребенка непосредственно зависит от насыщенности клеток кислородом.
Гулять лучше в парках и других местах, где мало выхлопных газов. Нужно следить, чтобы ребенок во время прогулок не переохлаждался или не перегревался.
Что следует предпринять в период эпидемии ОРВИ и гриппа
Чтобы снизить вероятность заражения ребенка инфекционными и вирусными заболеваниями, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Чаще проветривать помещение.
- Больше находиться на свежем воздухе.
- Не стоит ходить на массовые мероприятия и в места большого скопления людей.
- Перед посещением школы или детского сада нужно смазывать слизистые оболочки ребенка противовирусными составами.
- Добавлять в пищу природные антибиотики — лук и чеснок.
- Употреблять фрукты, содержащие витамин C, или поливитаминные комплексы.
И, конечно же, пить как можно больше жидкости!