Как укрепить иммунитет ребенка при частых простудах?

Осенне-весенний период характеризуется сокращением светового дня и снижением температуры воздуха, что приводит к ухудшению иммунитета на фоне недостатка витаминов. В это время года дети преимущественно находятся в плохо проветриваемых помещениях, где вирусы активно размножаются, провоцируя эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как укрепить иммунитет ребенка

У новорожденного ребенка иммунитет зависит от матери. Антитела поступают в организм младенца с молоком женщины. Самостоятельно иммунитет ребенка начинает работать с 4 лет, но окончательно формируется только к подростковому возрасту, когда наступает половое созревание и в работе организма начинают участвовать все гормоны.

Приступать к укреплению иммунитета ребенка при частых простудах необходимо до наступления холодного времени года, а сделать это можно следующими способами:

закаливанием;

оптимизацией режима дня;

обеспечением здорового сна;

правильным сбалансированным питанием;

длительными прогулками.

Закаливать ребенка при частых простудах можно воздухом и водой, главное делать это постепенно и регулярно. Хорошо, если ребенок летом часто ходит босиком, особенно по траве, песку или камешкам. Дома необходимо поддерживать температуру воздуха не выше 20 °C. Закаленные дети дома могут ходить в минимальном количестве одежды, однако, на прогулку ребенка следует одевать по погоде.

Водные процедуры необходимо вводить осторожно — на эту тему есть много специализированной литературы. Главный принцип закаливания — постепенность и регулярность.

Оптимизированный режим дня благоприятно влияет на иммунитет ребенка в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Спокойная размеренная обстановка без неожиданностей и стрессов — залог хорошего здоровья малыша. Ежедневно необходимо просыпаться в одно и то же время, строго соблюдать периодичность приемов пищи, выделять время на умственную деятельность и физическую активность.

Если у ребенка нет хотя бы приблизительного режима дня, его организм испытывает стресс, поскольку не успевает подготовиться к следующему виду деятельности.

Здоровый сон и правильное питание способствуют укреплению иммунитета ребенка при частых простудах. Врачи рекомендуют укладывать ребенка спать не позднее 21.00. Дневной сон необходим для ребенка до 4 лет, затем необходимо учитывать физиологические особенности малыша. Правильное питание подразумевает употребление продуктов, насыщенных витаминами, жирами, полезными углеводами, клетчаткой.

Необходимо каждый день употреблять крупы, овощи, фрукты, мясо и рыбу. Детям до трех лет специалисты не рекомендуют давать сладкое, поскольку сахар не только портит зубы, но и расщепляет в организме витамин C.

С целью укрепления иммунитета ребенка следует уделять время длительным прогулкам, поскольку ребенку необходимо бывать на свежем воздухе, играть в активные игры, бегать босиком по земле, плавать в водоемах. Состояние здоровья ребенка непосредственно зависит от насыщенности клеток кислородом.

Гулять лучше в парках и других местах, где мало выхлопных газов. Нужно следить, чтобы ребенок во время прогулок не переохлаждался или не перегревался.

Что следует предпринять в период эпидемии ОРВИ и гриппа

Чтобы снизить вероятность заражения ребенка инфекционными и вирусными заболеваниями, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Чаще проветривать помещение. Больше находиться на свежем воздухе. Не стоит ходить на массовые мероприятия и в места большого скопления людей. Перед посещением школы или детского сада нужно смазывать слизистые оболочки ребенка противовирусными составами. Добавлять в пищу природные антибиотики — лук и чеснок. Употреблять фрукты, содержащие витамин C, или поливитаминные комплексы.

И, конечно же, пить как можно больше жидкости!