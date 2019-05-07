Креатинин (мышечный белок) – это конечный продукт распада белковых соединений. Его уровень в крови показывает функциональность почек. О чем говорит повышенный креатинин у женщин и что надо делать при этом?

Что такое креатинин

Креатинин – конечный продукт метаболизма, образуется в результате креатин-фосфатной реакции и откладывается в мышечной ткани. При сокращении мышц вещество транспортируется в плазму крови, вместе с ней поступает в почки, откуда выводится из организма.

После всех биохимических реакций креатинин не представляет никакой ценности для организма, а наоборот, он является сложным токсичным соединением.

Повышенный креатинин у женщин может говорить не только о нарушении работы почек, но и всей мочеполовой системы. Что надо делать, если в ходе лабораторных исследований выявилась высокая концентрация вещества в крови, скажет только врач. Так как для постановки точного анализа необходимо провести ряд дополнительных диагностических мероприятий.

Почему креатинин повышен – причины

Сразу нужно отметить, что у отдельных категорий лиц незначительно повышенный креатинин – это вполне нормальный показатель.

К таким можно отнести:

профессиональные спортсмены;

лица, чья деятельность связана с высокими физическими нагрузками (например, грузчики, строители и т.д.);

лица, употребляющие диетическую пищу с максимальным потреблением белка;

люди, регулярно принимающие лекарственные препараты (в частности цефалоспорины, тетрациклины, антибиотики);

беременность (в этот период отмечается большие гормональные перестройки, что может повлечь за собой нарушение белкового обмена).

У вышеперечисленных лиц креатинин повышен, но не проявляет себя клинически, это всего лишь физиологическая особенность организма. Никакой терапии при этом не требуется, после исключения причинного фактора лабораторные показатели приходят в норму.

К физиологическим причинам также можно отнести возраст. У пожилых людей незначительные отклонения от нормы считаются нормой. У подростков в период их активного взросления уровень креатинина повышается, но со временем он нормализуется.

Можно отметить еще один фактор – это пол. У женщин в сравнении с мужчинами содержание вещества в крови ниже, что вполне объяснимо. В женском организме значительно меньше мышечная масса.

Теперь перейдем к патологическим причинам повышения, о чем это говорит? Повышение вещества в медицине получило название гиперкреатининемия, и это состояние может быть сопутствующим симптомом основной болезни. Как правило, высокий уровень креатинина указывает на патологические механизмы, которые происходят в организме.

Существует 2 стадии гиперкреатининемии:

Умеренная. Выраженная.

Причинами умеренной гиперкреатининемии выступают:

почечная недостаточность 1 или 2 стадии;

любые нарушения работы почек;

токсическое или цирротическое поражение печени;

печеночная недостаточность (воспаление органа);

некроз тканей внутренних органов;

гангрена конечностей;

повреждения кости или мышечной ткани в результате обширных ожогов;

тиреотоксикоз;

диабетическая нефропатия;

миастения;

гиперфункция надпочечников;

инфекционные поражения внутренних органов;

токсическое воздействие на организм;

кишечная непроходимость;

перитонит;

чрезмерная потеря жидкости в результате сильного отравления;

аутоиммунные заболевания, в результате которых происходит обширное поражение соединительных тканей (в частности, ревматоидный артрит, волчанка);

сердечная декомпенсированная недостаточность.

Причины выраженной гиперкреатининемии следующие:

почечная недостаточность 3 и 4 стадии;

сильное воспаление мышечной ткани;

обширное разрушение мышц при мышечной дистрофии;

лептоспироз и иные серьезные инфекционные процессы.

Выраженная гиперкреатининемия свидетельствует об опасности развивающейся патологии. Некоторые причи ны такого состояния грозят детальным исходом. Что надо делать в этом случае может сказать только врач после полного обследования.

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Норма показателя креатинина у женщин

Из-за разницы объема мышечной массы у женщин уровень креатинина ниже, чем у мужчин. При этом на концентрацию вещества в крови влияют спортивные занятия, питание и возраст. Но эти факторы незначительно изменяют уровень креатинина.

Ну а если в результате лабораторных анализов выявлено значительное отклонение, о чем это говорит? Это означает, что в организме произошли патологические сбои при синтезе вещества или его выводе через почки.

Норма креатинина у женщин в различном возрасте:

Возраст Норма, мкмоль/л До 1 года 55-99 От 1 года до 5 лет 31-52 От 5 до 12 лет 34-60 От 12 до 16 лет 48-70 От 16 до 20 лет 51-81 От 20 до 50 лет 50-97 От 50 до 60 лет 55-88 Старше 60 лет 60-89

У мужчин в возрасте от 20 до 50 лет уровень креатинина колеблется от 75 до 110 мкмоль/л. У профессиональных спортсменов он будет еще выше.

Симптомы

Симптомы гиперкреатининемии проявляются так:

боль тянущего характера внизу поясницы;

изменение объема выделяемой мочи (может быть как слишком мало урины, так и слишком много);

высокое АД;

повышенная утомляемость организма;

нарушение сна;

отечность;

головная боль;

нарушенное дыхание.

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Выраженная гиперкреатининемия может спровоцировать сильную тошноту, которая часто переходит в рвоту. Также у пациента может отмечаться спутанность сознания, сильная одышка, судороги. Что надо делать, если подобное состояние случилось неожиданно?

Мы, как правило, при сильной тошноте и рвоте не сразу обращаемся к медицинской помощи, ссылаясь на легкое отравление. Но если к этим признакам присоединяется неадекватность действий, одышка или судороги, тогда незамедлительно вызывайте бригаду скорой помощи. Нужно сказать, что все эти симптомы являются уже следствием развития основного заболевания, которое обязательно себя проявит характерной клинической картиной.

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Как снизить уровень креатинина

Если креатинин повысился вследствие физиологических причин, то переживать не стоит. Как снизить его уровень подскажут наши рекомендации:

из рациона временно исключить продукты, богатые на содержание белка;

снизить физические нагрузки;

увеличить прогулки на свежем воздухе;

обеспечить правильный ночной сон;

исключить стрессы;

употреблять минимум 1,5 литра воды в сутки.

А вот как снизить высокий уровень креатинина, который в несколько раз превышает показатель нормы, скажет только врач. Гиперкреатининемия – это следствие какого-либо серьезного заболевания, поэтому все цели терапии направлены на устранение первопричины. В комплексе с медикаментозным лечением пациенту назначается соответствующая диета.

В помощь также могут стать средства народной медицины, но в этом случае необходимо обязательно проконсультироваться с доктором. Некоторые лекарственные травы при том или ином заболевании могут только усугубить состояние, а не помочь больному.

Повышенный креатинин у женщин, о чем это говорит? При значительном отклонении от нормы это означает развитие серьезной патологии. Какой именно, можно узнать только после полной лабораторной и инструментальной диагностики. В тяжелых случаях принимается решение об искусственном очищении крови.