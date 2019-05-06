Очистка организма от шлаков и токсинов

Многие задаются вопросом, как очистить организм от шлаков и токсинов в домашних условиях. Существует довольно множество способов избавиться от ненужных или даже вредных для организма элементов.

Каковы основные симптомы того, что ваш организм загрязнен

Все отяжеляющие и абсолютно не нужные организму веществ зачастую накапливаются в костях, либо же в пространствах между клеток. Иногда они могут конденсироваться непосредственно во внутренних органах. Как правило, они могут проникать внутрь в процессе проведения гигиенических или косметических процедур, а также вместе с потребляемыми жидкостями и едой.

В качестве основных симптомов можно выделить следующие:

вы можете почувствовать боли в желудке, вам могут диагностировать какое-либо заболевание желудочно-кишечного тракта;

ваша печень начала работать несколько хуже, чем до этого;

вы часто чувствуете сонливость, у вас снижается работоспособность, вы все чаще утомляетесь даже при выполнении простой работы;

происходит воспаление сальных желез;

внешний вид постепенно начинает ухудшаться, то есть у вас повышается ломкость ногтей, волосы становятся не такими пышными, кожа ускоряет свое старение;

снижается иммунитет;

нервные клетки постепенно начинают умирать;

у вас начинает часто болеть голова, ваша память начинает вас подводить, вы становитесь более рассеяны;

вы не так часто начинаете чувствовать голод или жажду.

Кстати, некоторые патологии, которые у вас имеются, также способны говорить о том, что ваш организм держит в себе ненужные вещества.

А они постепенно скапливаются и наносят вашему организму существенный вред. Поэтому важно знать, как правильно очистить организм от шлаков и токсинов в домашних условиях.

Как правильно проводить процедуры по очищению организма

Для того чтобы очистить организм от шлаков и токсинов в домашних условиях и похудеть, необходимо соблюдать некоторые правила. Надо помнить, что халатное отношение после проведения процедур загубит первоначально полученный результат.

Если вы решили избавляться от лишних элементов, то необходимо соблюдать определенную диету первое время, а впоследствии вообще отказаться от употребления некоторых продуктов.

Основными принципами для вас должны стать следующие:

употребляйте как можно больше свежих фруктов, ягод и овощей;

пейте фильтрованную воду, поскольку именно чистая вода способна как можно быстрее вывести из вашего организма все шлаки;

бросайте все вредные привычки, включая курение и алкоголь;

старайтесь отдыхать ночью положенное время, то есть все восемь часов, иначе ваш организм будет постоянно испытывать стресс;

постарайтесь как можно реже использовать моющие средства из синтетических компонентов;

по возможности старайтесь больше дышать чистым воздухом и чаще бывать в тех местах, где атмосфера является максимально чистой.

Вы можете быстро очистить организм от шлаков и токсинов при помощи разных методов, например, пользуясь активированным углем ежедневно, чтобы он абсорбировал все ненужные вещества. Однако иногда необходимо пройти целый комплекс мер, прежде чем удастся достичь ощутимого результата.

Какой должна быть программа очищения вашего организма

Как только люди начинают думать о том, как очистить организм от шлаков и токсинов, они начинают рассуждать о том, что в себя должна включать программа мероприятий по очищению. Для этого необходимо следовать следующей последовательности:

Для начала надо как следует подготовиться к выводу шлаков наружу. Для этого требуется немного растормошить уже осевшие и немного залежавшиеся вредные вещества. Этому способствует принятие горячих ванн и усиление теплых процедур. К тому же важно заменить потребление холодной воды на теплую. Можно чаще пить чай из трав, а иногда и горячий шоколад. На первом этапе очищения необходимо уделить повышенное внимание толстому кишечнику. Требуется его тщательная очистка. Это необходимо сделать для того, чтобы вредные бактерии не смогли вновь проникнуть в ваш организм. Фактически, вы просто блокируете поступление других вредных веществ в ваш организм. На втором этапе вы должны обратить свое внимание на печень, так как именно она принимает все удары на себя. Необходимо очистить печень от шлаков при помощи различных желчегонных чаев и настоек, но при это не сильно перегружая ее. Именно так вы сможете параллельно прочистить еще и кровь, поскольку печень помогает фильтровать вещества, которые поступают непосредственно в нее. Третий этап должен ознаменоваться очищением почек, так как именно они помогают организму поддерживать более-менее здоровую среду внутри него. После всего произведенного необходимо постепенно подвести организм к завершающему этапу. Этот этап включает в себя очистку организма уже на клеточном уровне.

Природные методы очищения

Чтобы определиться, как очистить организм от шлаков и токсинов в домашних условиях, надо рассмотреть ряд рецептов. Лучше всего использовать следующие:

Медовый раствор. Самым лучшим будет соединение 1 ч.л. меда со стаканом воды. Принимать необходимо ежедневно по стакану. Отличным способом для выведения шлаков и похудения/, является соединение меда и корицы. Соедините рис и овес в равных пропорциях, и впоследствии отварите их на пару. Возьмите минеральную воду и 1 ч.л. ложку меда, смешайте вместе и подогрейте на водяной бане. Выпейте сразу после готовки и активно подвигайтесь в течение получаса. Используйте для очистки организма сухофрукты, в основном, курагу, изюм, а также чернослив, пропустив их через мясорубку. Смешайте массу с оливковым маслом, можете даже добавить немного водки и употребляйте перед сном по 1 ч.л.

Помимо этого, чтобы быстро очистить организм от шлаков и токсинов в домашних условиях, можно помимо обычных жидкостей пить морковный или томатный сок по стакану в день.