Холтер (мониторинг сердца) - описание процедуры и показания
Холтеровское мониторирование назначают по медицинским показаниям. Как проходит мониторинг сердца по Холтеру, что это дает врачу и пациенту, важно знать до проведения процедуры. По сути дела это то же ЭКГ, но снимаются его показания датчиками в течение суток.
Что такое Холтер сердца
Суточный мониторинг по методу Холтера относится к важным диагностическим процедурам. Датчики, закрепляемые на теле пациента, записывают на компьютере электрическую сердечную активность в течение суток. Для этого все провода от датчиков присоединены к портативному устройству, которое пациент носит при себе все время обследования.
Расшифровку Холтер мониторинга сердца на следующее утро делает специалист, и пациент по полученным результатам понимает, что это такое за обследование, какую информацию оно принесло врачу.
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Назначают такую диагностику обычно кардиолог или аритмолог. Когда обычное ЭКГ показывает, что сердце пациента работает без отклонений от нормы, но человек продолжает жаловаться на неприятные симптомы и боли, врачи видят, для чего нужен Холтер мониторинг сердца, что это такое за исследование, и какие данные специалист предполагает от него получить.
Показания к Холтеровскому обследованию
Отсутствие информативных показателей на обычном ЭКГ, продолжение жалоб больного человека на одышку, боли, перебои в ритме сердца, становятся первыми причинами, по которым кардиолог назначает процедуру, объясняет, как подготовиться к ее проведению.
Основные симптомы при назначении Холтер- мониторинга:
- ноющие боли в области сердца со жжением;
- устойчивая тахикардия при низком артериальном давлении;
- частые головокружения при подъеме с постели, в движении;
- одышка непонятного происхождения;
- частые обмороки, предобморочные состояния.
При этом ЭКГ показывает норму работы сердца, а симптоматика продолжает нарастать. В такой ситуации кардиологи назначают проведение мониторинга по методу Холтера. Исследование не проводится в женские дни.
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Как проводится обследование
Процедура проведения обследования по методу Холтера простая. Пациенту надо раздеться до пояса, медработник при необходимости сбривает на коже волосы в месте крепления датчиков, обезжиривает эти места спиртовым раствором. Затем на подготовленные места медсестра закрепляет одноразовые электроды, схожие с теми, что применяются на обычной ЭКГ.
Каждый электрод проводами крепится к считывающему устройству на батарейках, как видно на фото. Оно записывает электрическую сердечную активность и сохраняет данные во встроенной памяти.
Прибор считывания закрепляют на теле человека поясом, его можно носить в кармане, если это удобно в одежде. Становится понятно, как проходит процедура.
С установленными датчиками пациент проводить день в обычном режиме. Иногда врач просит пациента в какое-то время выполнить физические упражнения, или зайти на облегченную тренировку в зал ЛФК. Холтер мониторинг сердца оценивает реакцию организма на физическую нагрузку, время восстановления. Врач просит вести дневник дня, где обследуемый человек отмечает, что он делал, в какое время.
В дневнике отмечаются:
- прием лекарства;
- прием пищи;
- время дневного отдыха и ночного сна;
- эмоциональные срывы;
- разные по активности действия – прогулка, просмотр телепередач.
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Если в ходе исследования пациент чувствует головокружение, приступ тахикардии, это все надо вносить в дневник с записью точного времени. Все действия в течение дня записываются с точным указанием времени.
Наутро следующего дня пациенту снимают датчики и прибор, одноразовые электроды выбрасывают, устройство врач подключает к компьютеру, чтобы просмотреть и расшифровать полученные показатели.
Как подготовиться к процедуре
Особая подготовка не требуется. Надо предупредить врача, какие лекарства и в какое время принимает пациент, узнать, можно ли выполнять привычную гимнастику или занятие в тренажерном зале. Надо будет в течение дня следить, чтобы в движениях не отклеивались электроды, не отсоединялись провода от прибора фиксации данных.
В день исследования пациенту надо соблюдать правила:
- надевать одежду из натуральных тканей. Лучший вариант – обтягивающая футболка, под нею электроды не смогут открепиться от тела. В ней желательно и спать ночью. Синтетические ткани электризуются, это искажает показания прибора;
- одежда выше пояса не может содержать элементов из разных металлов; надо на этот день снять серьги, цепочки, кольца;
- не допускать переохлаждения и перегревания прибора;
- не принимать с прибором душ и пропустить занятие в бассейне;
- нельзя положить прибор на вибрирующую поверхность;
- находиться вдали от электротехнического оборудования;
- отказаться от использования ноутбука, отключить мобильный телефон, не подходить близко к микроволновой печи;
- не проходить в этот день физиопроцедуры, рентгеновское обследование;
- ложась отдыхать, прибор надо положить рядом так, чтобы во сне не придавить его.
Если обследование проводится детям, то за выполнением правил подготовки и проведения исследования обязательно следят родители.
Холтер и ЭКГ сердца – что лучше
Суточное мониторирование по Холтеру дает обширные показатели работы сердца в течение суток, с изменением условий и действий пациента. Благодаря этому методу кардиологи получают сведения, которых не дает обычная ЭКГ.
В ходе простой электрокардиограммы пациент спокойно лежит, аппарат не видит изменений деятельности сердца в волнении, с физической нагрузкой. Именно эти показатели дают развернутую клиническую картину болезни, выявляют любые патологии сердца. ЭКГ дает сведения о нарушении ритма, питания сердца, прохождение электрических блокад, если они произошли во время записи данных.
Мониторинг по Холтеру более достоверный и информативный метод, имеющий обширный параметр анализа в течение суток, или до 7 дней, если такое обследование назначено врачом. Регистратор Холтера фиксирует непостоянные нарушения работы сердца. Достоинство новых моделей приборов Холтера – дополнительный контроль артериального давления в течение суток.
Оба метода выявляют патологии миокарда. Отличие методик объясняет целесообразность их использования в разных ситуациях. Поэтому ЭКГ считается эксресс-методом оценки состояния пациента, а суточный мониторинг – наиболее информативной методикой обследования человека.
Противопоказания
Исследование функций сердца по методу Холтера – безболезненное и безопасное. Не имеет никаких противопоказаний. Единственный медотвод – острое воспалительное поражение поверхности кожи на грудной клетке.
Виды
Сегодня используются несколько видов мониторинга по Холтеру:
- Фрагментарный, регистрирует аритмию, проводится амбулаторно. Чувствуя ухудшение самочувствия, пациент нажимает кнопку пуска рекордера, он начинает запись ЭКГ. Этот же аппарат используется в режиме постоянного действия.
- Регистраторы постоянной записи. Подключаются пациенту от 1 до 3-х суток. Анализируют функции желудочкового комплекса, имеют встроенную функцию передачи данных специалисту диагносту для быстрой расшифровки.
- Имплантируемые регистраторы, ведущие запись несколько месяцев.
Чаще всего используется регистратор постоянной записи, который крепится на теле пациента от 1-го дня до недели.
Безопасность процедуры
С регистратором Холтера контролируют работу вживленного ранее кардиостимулятора, его используют у беременных и кормящих женщин, он информативен в детском и пожилом возрасте, с любыми сопутствующими заболеваниями. Ни в какой ситуации не вызывает побочных эффектов. Отсутствует риск поражения электрическим током от регистратора.
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А вы делали данную процедуру? 3
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Иван / 10.05.19 09:48Лежал в стационаре после сердечного приступа, мне сделали Холтеровское мониторирование. В результате выявили причину болей, установили диагноз, изменили лечение. После больницы отдыхал в санатории. Боли в сердце стали реже и не такие сильные.
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Елена / 10.05.19 09:48Назначили прохождение Холтеровского мониторинга амбулаторно. Я не смогла перенести в домашних условиях наклейки датчиков, провода по телу. Они мне все время мешали двигаться, выполнять домашнюю работу. Я очень волновалась, подскочило давление. Все это зафиксировано в результатах мониторинга. Но от лекарственного лечения я отказалась, потому что из-за своих переживаний не поверила в достоверность результатов.
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Вера / 10.05.19 09:48Мне сделали мониторинг по Холтеру в санатории, где я лечилась по поводу сильных головных болей. Процедура прошла отлично. Датчики не сместились с установленного места даже ночью. Результат: подтвердилась симптоматическая тахикардия, гипертония. Мне кардиолог санатория назначила лекарства, которые я теперь принимаю постоянно, и головные боли немного успокоились.