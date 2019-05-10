Холтер (мониторинг сердца) - описание процедуры и показания

Холтеровское мониторирование назначают по медицинским показаниям. Как проходит мониторинг сердца по Холтеру, что это дает врачу и пациенту, важно знать до проведения процедуры. По сути дела это то же ЭКГ, но снимаются его показания датчиками в течение суток.

Что такое Холтер сердца

Суточный мониторинг по методу Холтера относится к важным диагностическим процедурам. Датчики, закрепляемые на теле пациента, записывают на компьютере электрическую сердечную активность в течение суток. Для этого все провода от датчиков присоединены к портативному устройству, которое пациент носит при себе все время обследования.

Расшифровку Холтер мониторинга сердца на следующее утро делает специалист, и пациент по полученным результатам понимает, что это такое за обследование, какую информацию оно принесло врачу.

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Назначают такую диагностику обычно кардиолог или аритмолог. Когда обычное ЭКГ показывает, что сердце пациента работает без отклонений от нормы, но человек продолжает жаловаться на неприятные симптомы и боли, врачи видят, для чего нужен Холтер мониторинг сердца, что это такое за исследование, и какие данные специалист предполагает от него получить.

Показания к Холтеровскому обследованию

Отсутствие информативных показателей на обычном ЭКГ, продолжение жалоб больного человека на одышку, боли, перебои в ритме сердца, становятся первыми причинами, по которым кардиолог назначает процедуру, объясняет, как подготовиться к ее проведению.

Основные симптомы при назначении Холтер- мониторинга:

ноющие боли в области сердца со жжением;

устойчивая тахикардия при низком артериальном давлении;

частые головокружения при подъеме с постели, в движении;

одышка непонятного происхождения;

частые обмороки, предобморочные состояния.

При этом ЭКГ показывает норму работы сердца, а симптоматика продолжает нарастать. В такой ситуации кардиологи назначают проведение мониторинга по методу Холтера. Исследование не проводится в женские дни.

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Как проводится обследование

Процедура проведения обследования по методу Холтера простая. Пациенту надо раздеться до пояса, медработник при необходимости сбривает на коже волосы в месте крепления датчиков, обезжиривает эти места спиртовым раствором. Затем на подготовленные места медсестра закрепляет одноразовые электроды, схожие с теми, что применяются на обычной ЭКГ.

Каждый электрод проводами крепится к считывающему устройству на батарейках, как видно на фото. Оно записывает электрическую сердечную активность и сохраняет данные во встроенной памяти.

Прибор считывания закрепляют на теле человека поясом, его можно носить в кармане, если это удобно в одежде. Становится понятно, как проходит процедура.

С установленными датчиками пациент проводить день в обычном режиме. Иногда врач просит пациента в какое-то время выполнить физические упражнения, или зайти на облегченную тренировку в зал ЛФК. Холтер мониторинг сердца оценивает реакцию организма на физическую нагрузку, время восстановления. Врач просит вести дневник дня, где обследуемый человек отмечает, что он делал, в какое время.

В дневнике отмечаются:

прием лекарства;

прием пищи;

время дневного отдыха и ночного сна;

эмоциональные срывы;

разные по активности действия – прогулка, просмотр телепередач.

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Если в ходе исследования пациент чувствует головокружение, приступ тахикардии, это все надо вносить в дневник с записью точного времени. Все действия в течение дня записываются с точным указанием времени.

Наутро следующего дня пациенту снимают датчики и прибор, одноразовые электроды выбрасывают, устройство врач подключает к компьютеру, чтобы просмотреть и расшифровать полученные показатели.

Как подготовиться к процедуре

Особая подготовка не требуется. Надо предупредить врача, какие лекарства и в какое время принимает пациент, узнать, можно ли выполнять привычную гимнастику или занятие в тренажерном зале. Надо будет в течение дня следить, чтобы в движениях не отклеивались электроды, не отсоединялись провода от прибора фиксации данных.

В день исследования пациенту надо соблюдать правила:

надевать одежду из натуральных тканей. Лучший вариант – обтягивающая футболка, под нею электроды не смогут открепиться от тела. В ней желательно и спать ночью. Синтетические ткани электризуются, это искажает показания прибора;

одежда выше пояса не может содержать элементов из разных металлов; надо на этот день снять серьги, цепочки, кольца;

не допускать переохлаждения и перегревания прибора;

не принимать с прибором душ и пропустить занятие в бассейне;

нельзя положить прибор на вибрирующую поверхность;

находиться вдали от электротехнического оборудования;

отказаться от использования ноутбука, отключить мобильный телефон, не подходить близко к микроволновой печи;

не проходить в этот день физиопроцедуры, рентгеновское обследование;

ложась отдыхать, прибор надо положить рядом так, чтобы во сне не придавить его.

Если обследование проводится детям, то за выполнением правил подготовки и проведения исследования обязательно следят родители.

Холтер и ЭКГ сердца – что лучше

Суточное мониторирование по Холтеру дает обширные показатели работы сердца в течение суток, с изменением условий и действий пациента. Благодаря этому методу кардиологи получают сведения, которых не дает обычная ЭКГ.

В ходе простой электрокардиограммы пациент спокойно лежит, аппарат не видит изменений деятельности сердца в волнении, с физической нагрузкой. Именно эти показатели дают развернутую клиническую картину болезни, выявляют любые патологии сердца. ЭКГ дает сведения о нарушении ритма, питания сердца, прохождение электрических блокад, если они произошли во время записи данных.

Мониторинг по Холтеру более достоверный и информативный метод, имеющий обширный параметр анализа в течение суток, или до 7 дней, если такое обследование назначено врачом. Регистратор Холтера фиксирует непостоянные нарушения работы сердца. Достоинство новых моделей приборов Холтера – дополнительный контроль артериального давления в течение суток.

Оба метода выявляют патологии миокарда. Отличие методик объясняет целесообразность их использования в разных ситуациях. Поэтому ЭКГ считается эксресс-методом оценки состояния пациента, а суточный мониторинг – наиболее информативной методикой обследования человека.

Противопоказания

Исследование функций сердца по методу Холтера – безболезненное и безопасное. Не имеет никаких противопоказаний. Единственный медотвод – острое воспалительное поражение поверхности кожи на грудной клетке.

Виды

Сегодня используются несколько видов мониторинга по Холтеру:

Фрагментарный, регистрирует аритмию, проводится амбулаторно. Чувствуя ухудшение самочувствия, пациент нажимает кнопку пуска рекордера, он начинает запись ЭКГ. Этот же аппарат используется в режиме постоянного действия. Регистраторы постоянной записи. Подключаются пациенту от 1 до 3-х суток. Анализируют функции желудочкового комплекса, имеют встроенную функцию передачи данных специалисту диагносту для быстрой расшифровки. Имплантируемые регистраторы, ведущие запись несколько месяцев.

Чаще всего используется регистратор постоянной записи, который крепится на теле пациента от 1-го дня до недели.

Безопасность процедуры

С регистратором Холтера контролируют работу вживленного ранее кардиостимулятора, его используют у беременных и кормящих женщин, он информативен в детском и пожилом возрасте, с любыми сопутствующими заболеваниями. Ни в какой ситуации не вызывает побочных эффектов. Отсутствует риск поражения электрическим током от регистратора.