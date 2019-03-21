Волчанка - симптомы и лечение у взрослых

Существует множество кожных заболеваний, которые имеют различное течение и проявление. Волчанка – это одна из таких патологий, но мало кто знает, что это за болезнь. На фото видно, что она проявляется на лице в виде сыпи, но при этом есть и другие симптомы. Профилактика и лечение волчанки у взрослых проходит длительно. А самое важное это то, что болезнь является хронической и требует медицинского контроля на протяжении всей жизни.

Что это за болезнь?

Волчанка по МКБ 10 имеет другое название – это «системная красная волчанка» (СКВ). По статистике патология встречается у 5 млн. человек по всему миру, но, несмотря на это многие с ней не сталкивались ни разу. Поэтому мы расскажем о том, что это за болезнь "волчанка", представим фото людей с подобной проблемой, а также о том, как передается заболевание.

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Итак, волчанка красная – это аутоиммунная патология, которая негативно отражается на деятельности всех органов и систем организма, постепенно разрушая их функцию. Можно с точностью сказать, что это серьезное диффузное заболевание, которое благодаря антителам системно поражает внутренние органы и системы человеческого механизма. Как результат появляется сосудистый компонент, поражающий соединительные ткани.

Теперь мы знаем, что это за болезнь, поэтому теперь будем разбираться с характером течения и появляющимися признаками.

Кстати, свое название волчанка получила потому, что сопровождается специфическими симптомами, один из самых основных – это сыпь на коже лица, которая напоминает укус волка. Имеет не четкие контуры и на внешний вид схожа с силуэтом бабочки, поэтому болезнь имеет еще название «синдром бабочки».

Больным волчанкой приходится навсегда изменить свой привычный образ жизни, ведь болезнь требует постоянного врачебного контроля и приема лекарственных средств. Это хронический процесс в организме, который не излечим полностью.

Системная красная волчанка - фото проявления у взрослых

Раньше люди совершенно не знали, что это за болезнь, и первое упоминание о ней относится к 1828 году.

На фото можно увидеть основной признак заболевания – сыпь на коже лица. Как правило, патологическое состояние присуще взрослым, дети болеют реже.

Еще в 19 веке медики кроме внешних проявлений стали выявлять сопутствующие симптомы, выражающиеся в поражении тканей внутренних органов. И, между прочим, внутренние очаги болезни иногда могут не сопровождаться внешними признаками.

Уже в 1948 году после многочисленных исследований симптомов болезни, ученые выявили наличие в крови LE-клеток, что стало важным диагностическим фактором. А в 1954 году были обнаружены антитела, которые противодействуют собственным клеткам. Все эти показатели облегчили задачу диагностики волчанки, к тому же это позволило разработать более эффективную методику лечения.

На фото вы можете увидеть, как выглядит волчанка по внешним признакам.

Причины

Статистика показывает, что большая часть пациентов – это женщины (90%). У мужской половины человечества встречается очень редко, и, как правило, связано это с гормональными перестройками в организме. У мужчин более выражена защитная функция, чему благоприятствуют особые гормоны – андрогены.

Несмотря на современные фармакологические возможности, этиология системной красной волчанки до сих пор не установлена. Но, что это за болезнь (на фото видно, как она проявляется) и, какие причинные факторы существуют, на это есть ответы.

Ученые утверждают, что провокаторами развития патологического состояния выступают:

генетический фактор;

нарушение гормонального фона;

эндокринные заболевания;

инфекции бактериального характера;

чрезмерное пребывание на открытом солнце;

экологические условия;

беременность и послеродовый период;

вредные привычки (алкоголь, курение, наркомания).

Также провокатором могут выступать регулярные простудные заболевания, гормональные перестройки (подростковый возраст, период менопаузы, стрессы).

Не зная о таком заболевании как волчанка, многие интересуются, заразна она или нет. Болезнь не способна передаваться воздушно-капельным путем, через бытовые предметы, а также при интимной близости. Это аутоиммунное заболевание, которое не способно перейти на здорового человека. Но по наследству передаться оно может.

Формы и типы заболевания

Классифицируется волчанка в зависимости от выраженности клинической картины:

Острая форма. Активное прогрессирование заболевания. Сопровождается повышением температуры тела до 39 градусов, лихорадкой, вялостью и хронической усталостью. Подострая. Это период между началом развития волчанки и появлением первых симптомов. Может длиться год и даже более. Подострая форма чередуется ремиссиями и периодом обострений. Хроническая. В этой стадии заболевание характеризуется слабой клинической картиной. Внутренние органы и системы работают в нормальном режиме, особых повреждений соединительной ткани не замечается. Лечение направлено на профилактику обострений.

В зависимости от внешних проявлений волчанка подразделяется на такие типы:

Диссеминированная. Может быть хронической и периодической формы. Проявляется поднимающейся сыпью на коже лица и тела. В редких случаях перерождается в настоящую системную красную волчанку. Дискоидная красная волчанка. Высыпания появляются, как правило, на лице, локализуются на щеках, носу. Имеет очертания, а сами красные пятна напоминают силуэт бабочки. Со временем пораженные участки шелушатся, в дальнейшем образуя рубцовую атрофию. Неонатальная волчанка. Этим недугом страдают новорожденные. По наследственности передается от матери, которая страдает красной волчанкой или другими аутоиммунными заболеваниями. Особенность формы в нарушении функции сердца. Лекарственная. Высыпания провоцируют такие лекарственные формы, как Гидралазин, Карбамазелин и Прокаинамид. После прекращения лечения сыпь исчезает. В активной стадии может проявляться симптомами повышенной температуры, воспалением суставов и болевым синдромом в области груди.

Часто подвергаются риску развития красной волчанки женщины, в основном детородного возраста, когда в организме происходят различные гормональные сбои. Если беременность у женщины протекала с осложнениями, это считается весомым провоцирующим фактором появления волчанки и у новорожденного.

Анализы на красную волчанку - что надо сдать

Теперь мы знаем, что это за болезнь, на фото можно увидеть, что она может иметь различные внешние признаки. Все признаки практически локализуются на лице, шее или в области локтевых суставов. Заболевание может затрагивать различные системные отделы в организме, протекать в различных фазах от острой до латентной, поэтому каждому пациенту требуется индивидуальный подход в диагностике и лечении.

Основная цель диагностирования системной красной волчанки – это тщательно собрать анамнез, определить очередность появления симптомов. Диагностикой и лечением занимаются такие специалисты, как пульмонолог, кардиолог, нефролог.

Для выявления проблемы больному назначается ряд мероприятий:

общий анализ крови и мочи;

биохимический анализ плазмы крови;

тест на наличие антител;

реакция Вассермана;

биопсия участков кожи и почек.

После получения полной картины болезни, врач определяет диагноз и назначает соответствующее лечение или контроль (при латентной форме).

Лечение волчанки

Лечение подразумевает подавление яркого течения волчанки и поддержания в норме всех систем и функций в организме. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная методика терапии, которая зависит от результатов обследования, сопровождающихся признаков и причины проблемы.

Излечиться полностью от СКВ невозможно, цель – привести в норму организм и избавиться от ярких признаков болезни. Дальнейшая терапия направлена на профилактику обострений.

Применение медикаментов

Как мы уже сказали, медикаментозная терапия волчанки носит индивидуальный характер и зависит от формы и яркости картины. Но в общем случае пациентам назначаются такие группы лекарственных препаратов:

гормональные;

жаропонижающие;

противовоспалительные;

иммуностимуляторы;

обезболивающие мази и крема для внешнего применения.

Также могут быть назначена физиотерапия, направленная на укрепление защитных сил организма. Но эта методика применима только в период ремиссий.

Как правило, лечение волчанки проходит в домашних условиях, но в некоторых случаях требуется госпитализация. Например, когда у пациента отмечается лихорадка, высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими, дисфункция ЦНС, предынсультное состояние. Переносить подобное состояние на ногах опасно.

Лечение с помощью народных средств

Народная медицина давно зарекомендовала себя, как эффективная методика устранения многих патологий. Волчанку также можно лечить с помощью рецептов фитотерапии, но важно отметить, что в комплексе с медикаментозным лечением эффект будет лучше.

Есть несколько действенных рецептов:

Отвар корней ивы. Для рецепта необходимо выбирать корни молодого дерева. Корешки тщательно промыть от грязи, просушить и измельчить в порошок. Для приготовления целебного состава потребуется 1 ст. л. сырья и 1 стакан кипятка. Измельченные корни заливаются кипятком и настаиваются в течение 8 часов. После этого отвар процедить и принимать по 2 ст. л. 3-4 раза в сутки через равные промежутки времени. Курс лечения месяц. Отвар омелы с березы. Омела собирается осенью, высушивается и измельчается в порошок. Для приготовления целебного средства нам потребуется 2 ч. л. сырья и 1 стакан кипятка. Омелу залить кипятком и поставить на плиту для закипания. Кипятить в течение 1-2 минут. Оставить остывать отвар на полчаса, после чего процедить. Полученное количество лекарство разделяется на 3 приема и принимается в течение суток через равные промежутки времени. Курс – 3 дня. Если эффект от лечения не был достигнут лечение можно продолжить, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Мазь из эстрагона. Для рецепта необходим свежий жир, который предварительно растапливается на водяной бане. В него добавляется эстрагон (или по-нашему тархун) в соотношении 5:1. Затем полученная смесь отправляется в духовку с низкой температурой и выдерживается все это около 6 часов. После тепловой обработки масса процеживается и ставится в холодное место. Применять для смазывания пораженных участков кожи в течение 2-3 месяцев несколько раз в сутки.

Признаки волчанки будут устранены в течение короткого времени, если грамотно использовать фитотерапию. Обязательно при этом нужно одобрение лечащего врача, ведь многие растения могут вызвать индивидуальную чувствительность.

Осложнения заболевания

У каждого пациента волчанка протекает с индивидуальными особенностями, и сложность проблемы определяется в зависимости от тяжести поражения внутренних органов и кожного покрова.

Обычно высыпания - это не единственный симптом, часто волчанка поражает ткань почек. Также встречаются осложнения в виде дисфункции сердца и сосудов, органов ЖКТ.

Прогноз жизни

В связи с тем, что волчанка имеет глубокую природу, не исключены случаи летального исхода. Этот вариант возможен при развитии инфекционных процессов и люпус-нефрита.

Спустя 10 лет после диагностики и качественного контроля заболевания, выживаемость составляет 80% случаев, но через 20 лет после выявления проблемы показатель падает до 60%.

При качественной терапии и профилактики волчанка может протекать в латентной форме и не тревожить человека яркими проявлениями. Но если отмечается обострение, врачи рекомендуют сразу обращаться за квалифицированной помощью, ведь самостоятельное лечение может привести к непоправимым последствиям.

При качественной терапии красная волчанка может протекать в латентной форме, но если отмечается обострение, то врачи рекомендуют сразу обращаться за квалифицированной помощью. Вы узнали что это за болезнь и видели яркие симптомы на фото, поэтому своевременная профилактика и лечение у взрослых и детей снижают риск развития тяжелых осложнений.