Болит живот в области пупка у взрослого человека - что это м

Если пришлось столкнуться с тем, что у взрослого человека болит живот в области пупка, нужно обязательно докопаться до истины. Определиться с местом, где именно болит, и узнать какие действия нужно выполнить для избавления от неприятных ощущений. Любая боль говорит о том, что с организмом происходят какие-то неполадки.

Наиболее частые причины болей

Все болезненные ощущения в области живота можно поделить на 5 разновидностей:

Еюнит. Патология, которая ведет к воспалению тонкой кишки. Пупочная грыжа. Возникает вследствие физической перегрузки организма. Она бывает 2 типов: патология с рождения или та, которая приобретена в течение жизни, например, после операции. В случае защемления грыжи возникает резкая боль в области пупка. Ферментная недостаточность. В результате такого недуга у взрослого человека может болеть живот в области пупка. Причиной этому является неправильная работа пищеварительной системы. Онкология. Раковые заболевания кишечника также сопровождаются околопупочной болью. Синдром раздраженного кишечника. Это результат нарушения моторики тонкой кишки.

Такие боли игнорировать ни в коем случае нельзя, результат может оказаться плачевным. Следует незамедлительно обратиться к специалистам и пройти все положенные исследования.

Виды боли и их обозначение

Когда у взрослого человека живот болит в области пупка – это может быть признаком хронического заболевания, такое может случиться внезапно, боли могут утихать, а затем наоборот становиться сильнее, что предпринять в первую очередь? Для начала следует установить первопричину: некачественная еда, удар или болезнь.

Причины могут быть самыми разными, диагностировать конкретный орган поможет характер боли, вот их список:

Тянущая боль может свидетельствовать о возникновении заболеваний мочеполовой системы. Спазмы могут рассказать о растяжении мышц живота, либо «намекнуть» на возможную беременность. Ноющая – характерна для вздутия кишечника, раковых, гинекологических или урологических заболеваний. Часто она сопровождает хронические запоры. Острые боли обычно отмечаются, когда заболевание приобретает хронический характер. Их вызывают следующие недуги: панкреатит, язва желудка, холецистит. Если болевые ощущения не утихают, это может говорить об ущемлении грыжи, как паховой, так и пупочной. В случае если боли возникают во время мочеиспускания, тогда можно диагностировать цистит или активизацию желчных камней, их продвижение по каналам. Режущая или колющая боль является следствием возникновения заболеваний, нарушающих работу ЖКТ. Она проявляется после приема пищи и может быть дополнена кислой отрыжкой, полным или частичным отсутствием аппетита и тяжестью в области живота. Это признаки гастрита. Если болезненные ощущения появились после поднятия тяжести, тогда источником может служить грыжа, либо повышенное давление внутри брюшной артерии. Жгучая боль. Она чаще всего возникает при наличии опухоли мочеполовой системы или органов пищеварения, которая в свою очередь может быть как доброкачественной, так и злокачественной. Также ее можно расценивать как обострение аппендицита, заворот кишки, либо пупочную грыжу.

Из всего этого можно сделать вывод, что поставить диагноз самостоятельно не представляется возможным. Характер боли может расшифровать только медицинский работник, который назначит проведение соответствующих анализов.

Препараты против боли в области пупка

Если у взрослого человека болит живот в области пупка, прежде чем вызвать бригаду скорой помощи, следует знать, что делать и чем лечить. Действия просты, а нужные медицинские препараты найдутся в каждом доме:

выпить таблетку, которая поможет снять спазматическую боль («Но-Шпа», ее аналог «Дротаверин», «Баралгин»);

лечь на плоскую поверхность, на спину и подтянуть ноги к животу, согнув в коленях;

голову положить на высокую подушку.

Если проделанные шаги не помогли снизить болевые ощущения, «вооружитесь» грелкой, положив ее на живот, держать можно не более четверти часа.

В том случае, когда у взрослого человека болит живот в области пупка и есть предположение, что это связано с заболеванием ЖКТ, то можно принимать «Смекту», «Эспумизан» или «Полифелан», эти препараты помогут снизить острую боль, избавить от тошноты и головокружения.

Не стоит игнорировать боль в области пупка и рядом с ним, нельзя перебивать ее таблетками, и уж тем более не стоит заниматься самолечением. Наиболее точно помогут установить диагноз: УЗИ органов ЖКТ, анализ мочи и кала, ирригоскопия или колоноскопия. По результатам исследований врач пропишет нужное лечение и даст рекомендации по образу жизни, питанию, физическим нагрузкам.