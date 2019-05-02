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Что ест сыроед

Сыроедение – это прием современным человеком такой пищи, которая не подвергается тепловой обработке выше 40 градусов. Идеологи сыроедения обосновывают приверженность этой системе питания тем, что древний человек ел сырую пищу и не пил молоко млекопитающих. Поэтому, есть сырую пищу для человека – это естественно.

Виды сыроедения по составу

В зависимости от состава различают следующие виды сыроедения:

  1. Всеядное сыроедение. Есть можно растительную и животную пищу (мясо, рыбу, нерыбные продукты моря, яйца, молоко). Некоторые убирают из рациона молоко. Продукты используют в сыром виде. Мясо и рыбу едят сырыми и вялеными. Вяление – это древняя кулинарная обработка мяса и рыбы. Вяление происходит при притоке свежего воздуха и наличии температуры до 40 градусов. После вяления они усваиваются лучше.
  2. Вегетарианское сыроедение. Едят только растительную пищу. Иногда допускается молоко и продукты на его основе.
  3. Веганское сыроедение. Едят только пищу растительного происхождения в сыром виде.
  4. Плотоядное сыроедение (сыроедение эпохи Палеолита). Основная часть рациона – это продукты животного происхождения в сыром виде (сырая рыба, нерыбные продукты моря, сырое мясо, дикая птица, жиры животного происхождения). А, сырые фрукты и овощи – в незначительном количестве.

Виды сыроедения по приему продуктов

Есть следующие виды сыроедения:

  1. Смешанное сыроедение. Съедать сразу нескольких продуктов вместе и единовременно.
  2. Монотрофное сыроедение. Съедать за один раз несколько бананов, или несколько яблок.

Наиболее популярный вид сыроедения по составу – это вегетарианское сыроедение. Для этого вида предлагается список продуктов.

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Список продуктов

Для сыроедения рекомендуют использовать следующие продукты:

  1. Фрукты и ягоды. Они являются основой вегетарианского сыроедения и составляют 50% дневного рациона. Они являются источником витаминов, минеральных веществ, сахаров, клетчатки. Это: абрикосы, арбуз, авокадо, груша, голубика, дыня, земляника, киви, лайм, малина, черника, хурма, яблоки. Список можно продолжить. Сухофрукты входят в рацион сыроеда. Для получения качественных сухофруктов используют домашние сушилки.
  2. Овощи и зелень. Составляют 35% дневного рациона. Являются источником витаминов, минеральных веществ, углеводов. Сушеная и замороженная зелень не теряет своей пищевой ценности. Это: баклажаны, капуста, морковь, огурцы, помидоры, свекла, сельдерей, салат – лукум, базилик, кинза, мята, спаржа, петрушка, укроп, шпинат, имбирь. Список можно продолжить.
  3. Орехи, злаки, бобовые. Составляют 15% дневного рациона. Осторожно употреблять грецкие орехи следует людям с больной печенью, с ожирением, с диабетом, так как в грецких орехах 70% жиров. В день можно съесть 3-4 орешка. Это: арахис, кешью, грецкие орехи, кедровые орешки, фисташки, миндаль, семена подсолнечника, семена льна. Злаки являются источником углеводов, витаминов, белков растительного происхождения, аминокислот. Бобовые – это энергетическая капсула, в которую заключен белок, не уступающий по ценности белкам животного происхождения. Бобовые это источник витаминов группы В и полиненасыщенных жирных кислот. Это: бобы, чечевица, зародыши злаков (пшеницы, сои, гречки), нут, мунг-бобы.
  4. Масло. Рекомендуют употреблять только масло первого холодного отжима, не подвергнутого нагреву выше 40 градусов. Это: масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное, льняное, тыквенное, конопляное, кунжутное, кокосовое), а также можно использовать масло авокадо, масло чиа.
  5. Напитки. Сырая вода, соки, которые пьют сразу после их приготовления, чаи из трав.

Тем, кому нравится молоко и сахар. Вместо молока от животных – молоко кокосовое, молоко миндальное. Натуральный мед, сиропы из фиников, топинамбура – заменитель свекловичному сахару.

Меню сыроеда весной, летом и зимой

Весной сыроеду очень трудно, так как его запасы заканчиваются.  Весной есть квашеную капусту и яблоки, мед, цветочную пыльцу и растительное масло—все это покупать у знакомого частника. Зелень покупать в магазине или выращивать самим. Летом – большой выбор свежих овощей, фруктов, ягод. Из меню убирают сухофрукты, орехи, квашеную капусту. Больше едят зелени, поспевающих овощей, ягод и фруктов.

Зимнее меню сыроеда состоит из фруктов (особенно рекомендуют яблоки), сухофруктов (они энергетически очень ценные), необходимой зимой зелени и пророщенных злаковых. Дневное зимнее меню:

  1. 1 завтрак. Измельченные орехи с медом.
  2. 2 завтрак. Любые фрукты из супермаркета.
  3. Обед. Блюда из бобовых (источник белка и в обеденное время они лучше усваиваются).
  4. Ужин. Разные фрукты из магазина.

Сыроед и спорт

Меню для набора мышечной массы:

  1. 1 завтрак. Злаки, сухофрукты, мед.
  2. 2 завтрак. Много разных фруктов.
  3. Обед. Салат плюс орехи.
  4. Ужин. Овощи и много различной зелени.

После тренировки сыроеду рекомендуют смузи. Например, из бананов и манго (6 бананов плюс 1 манго).

Сыроедение полезно далеко не всем. Но, у кого оно не вызывает негативных побочных эффектов, результат замечательный. Очищается кожа, исчезает метеоризм. Желудочно-кишечный тракт работает без сбоя. Повышается иммунитет и чувствуется прилив энергии.

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02.05.2019
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  • Елена / 01.05.19 23:35
    -
    0
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    У меня соседка таким образом избавилась от постоянного упадка сил и мигреней. Я верю, что этот способ терапии – действенный.
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  • Вера / 01.05.19 23:35
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    Если организм болен, и помогает только такой способ лечения, то почему бы не сделать его и образом жизни. Главное – хорошее самочувствие.
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  • Анна / 01.05.19 23:34
    -
    0
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    Все это понятно, что сыроедение полезно для здоровья. Я понимаю, если это необходимо соблюдать ограниченный промежуток времени. Но когда это является образом жизни – это уж слишком.
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  • Иван / 01.01.16 03:53
    -
    0
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    Не слушайте этот бред про сыроедение, люди! Ешьте, что вам нравится - есть можно все, важно только не есть слишком много и не есть всякий мусор сделанный из добавок и заменителей. Для тех, кто хочет похудеть - жрать надо меньше !!! Кто-то видел на фотографиях из концлагерей жирных заключенных - потому что там жрать было фактически нечего.
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  • ппц / 27.06.12 08:10
    -
    1
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    ну ты тупица, кули, жри мясо иди и думай что сыроеды пьют кефир и йогурт, а при переходе жрут мясо :D ухахахаха ну и тупица ж автер
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  • фиалка баку, Азербайджан / 19.01.12 17:28
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    0
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    я ем всё что мне нравится.но есть одну траву ни за что.
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    • хах / 27.06.12 08:14
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      +
      тупица, куле с тя взять)) пойти приправами гавмицо приправь и тоже вкусно будет, можешь и травы добавить, чтоб полезней казалось :D ух жесть, чтож вы там за траву курите в баку, что жрёте что нравится?)
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  • Руслан / 23.04.10 15:37
    -
    0
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    Ешьте йогурты и мешайте все и заливайте все маслом)))).... ну не бред ли?
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  • Руслан / 23.04.10 15:36
    -
    0
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    Бредовая статья если честно... Реальную инфу по сыроедению можно найти на сайте сыроедов... а эта статья не серьезная, которая также ведет в никуда
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  • norma / 20.02.09 23:09
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    Сыроеды очень мнительны и обидчивы,агрессивно настроены против нормальных людей,маловразумительно отвечают на вопросы о сыроедстве и полны фантазий
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    • субъект / 27.06.12 08:16
      -
      0
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      есть такие люди - субъективисты, любят философствовать о чём угодно, но как только дело коснётся их жизни - краснеют от стыда если чуть чуть мозгов есть даже исправляют и перестают быть субъективистами. желаю удачи :D
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  • Стася / 07.04.08 22:36
    -
    0
    +
    Сыроедение - самая естественная форма питания.Для Сомневающихся давайте трезво обсудим + и - Я начну , авы добавляйте + 1 Огромное кол-во свободного времени ( походы за продуктами,посудой, готовка, и проч.) 2 Увеличение жил площади ( у вас появится свободная комната -бывшая кухня-) 3 Не надо подщитывать каллории и следить за тем сколько ты съел. 4 Появятся свободные деньги ( покупка кухни, холодильника, плиты, вытяжки, микроволновки, кухонных комбаинов, огромного кол-ва других кухонных принадлежностей и т.д ) 5 Кроме того выстанете чувствовать себя лучше и легче , освободитесь от камней в кишечнике и в желчном пузыре которые есть у каждого второго станете все реже и реже ходить в больницу и съэкономите на лечении, врачах и лекарствах,избавитесь от аллергии и хранических заболеваний 6 вы начнете чувствовать настоящий вкус продуктов и его запах которые раньше не различали 7 и как следствие появится новый круг общения с людьми, которых интерисует чистота своего тела и своих мыслей а теперь - 1 Вас уже не будет радовать животная обжираловка в гостях ( найдете более человеческие и творческие способы радоваться жизни) 2 Будете находить непонимание у окружающих и вам придется постоянно объяснять что к чему 3 можно обидеть хозяику отказом испробовать нашквареных яств и началька за отказ выпить стопочку
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  • Андрей / 31.07.05 00:38
    -
    0
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    И ещё-важно не количесто пищи , а как она усваивается. Усваеваемость куска жареного мяса намного хуже, чем сырой пищи у сыроеда, который перешел на сыроедение уже давно(и ферменты у которого настоились на свежую пищу...). Так что-количество калорий условно-сыроед(повторяю-который перешел на это давно)потребляет намного меньше пищи и сыт.Андрей. Краснодарский Край.
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  • Андрей / 31.07.05 00:30
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    0
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    Относительно сыроедения: важно не раскачивать организм. Организм привыкает к пище которую мы едим(пищеварительные ферменты и прочее...). Например, если человек пьёт и курит(допустим много-2 пачки в день), он может чувствовать себя относительно ничего. Но если некурящий и не пьющий выкурит много сигарет и прочее-то будет плохо. Чувство голода при отказе от мяса и более того-при резком переходе на сыроедение возникает-что пища очень плохо усваевается поначалу, т.к ферменты были настроены на предыдущую пищу. Сам переходил постепенно-сначала вместо мяса ел рыбу и так далее... Кстати, радость жизни не теряется- а что плохое есть свежие фрукты... Некоторые сыроеды едят сырыми и мясо и рыбу(правда можно заразиться паразитами). Относительно вина- оно тоже не нагревается. А вообще организм начинает чувствовать -что плохо, а что хорошо. Есть огромный американский форум сыроедов-точно не помню-по моему на сайте rawfood(или rawfoodism.com). Деми Мур доже сыроедка... Андрей. Краснодарский Край
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  • алексей филадельфия / 06.06.05 05:56
    -
    1
    +
    Я думаю, что не надо сыроедения бояться или осуждать тех или других. я уже почти 4 года ем только свежие фрукты и овощи, и ничего, кроме пользы, не обнаружил. легко потерял лишний вес, сплю как ребенок и настроение эти четыре года ровное и приподнятое. наверное, каждый должен найти что-то свое. ведь есть масса здоровых и веселых людей, которые едят все подряд.
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  • Маня Воронеж / 27.05.05 14:58
    -
    -1
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    Очень заманчиво, на все 100%, конечно, люди будут внешний вид улучшиться. Исчезнут килограмы и прыщи. Но, сложновато перейти на такую диету. Придётся менять весь образ жизни, отменить походы по кофейням, дни рождения с тортами, а на всех тусовках есть лишь овощной салат? А пить ведь тоже нельзя? Как же совсем без алкоголя? Сыроедение бессомненно полезная вещь, ведь исключаются все канцерогены. Но у меня вопрос: откуда брать организму незаменимые аминокислоты, если не есть мяса? Сомневаюсь, что их отсутствие полезно! Что касается меня, то я не готова к таким радикальным переменам. Можно побыть на такой диете недельки 2, чтоб очиститься от шлаков и вернуться к нормальной еде. Просто есть нужно в пределах разумного, и тогда не будет лишних кило,а жизнь можно будет на полную катушку!
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  • Нина / 26.05.05 09:59
    -
    0
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    Я так думаю, что на самом деле организмы сыроедов спасибо не скажут, так как непонятно откуда тогда в организм поступают необходимые для строения клеток всех тканей микроэлементы, которые человеческий организм не может синтезировать самостоятельно, но в то же время эти микроэлементы животного происхождения. организм истощается-это не правильно. Думаю сыроеды-глубоко несчастные люди!
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    • елена москва / 11.04.11 17:47
      -
      0
      +
      Нина, наука заблуждается насчет содержания в растениях этих самых незаменимых аминокислот, которые человек сам не может синтезироваить, получены научные сведения, что в капусте наукамобнаружила очень много ценного белка. Просто раньше в науке не было методик для обнаружения этих белков в растениях, их выявляли по методикам для животных, в России до сих пор нет этих методик для растений, это инфа заграничная. Но если рассудить здраво, без всякой науки, которая из-за своей некомпентентности пудрит мозги людям, то как бы бегали олени, лоси, как бы они вообще выросли до таких размеров ( до 1 тонны веса) если бы в растениях не было незаменимых белков? Никак. Поэто му белки полноценные в растениях (зеленого цвета) есть, всегда были и будут, просто наука у людей -всегда детская и до тайн природы никогда не дорастет. С уважением, биолог Е.Н. Воеводова
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  • blackflower Санкт-Петербург, Россия / 24.05.05 00:00
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    Мне все равно кто ест мясо а кто нет.. я не собираюсь от него отказываться. если я бывает полнею то не от мяса а от большого кол-ва пищи,если снижают это количество то опять все ок)
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  • Аноним / 23.05.05 22:09
    -
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    <D>: все вымахали (включая русских) не только индусы, очень много влияющих моментов:))) Голод, например, не только как отсуствие мяса, а как отсутсвие еды.
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  • D / 23.05.05 20:50
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    Да, насчёт мяса - может без мяса и можно жить, но действительно нам нужен животный протейн. Здесь упомянули индийскую кухню, с которой я хорошо знакома. Во первых, да, овощи они вкусно готовят. Но и много жира добавляют и масла. И потом - вы видели индусов? не современных, а людей так лет 50 от роду- махонькие, сухонькие, косточки у них тоненькие - такого в Сибирь сослать-сразу загнется. И то, в Индии если они раньше не ели много мяса, то ели рыбу, особенно на побережье. В последнее время в Индии очень много едят мяса, и люди стали выше и крупнее. А те индуси которые выросли в штатах на американской говядине вимахали под 2 метра ростом. Так что мясо очень важный фактор. И все зависит от климата в котором люди живут. Я лично не очень верю в вегетарианство. В так сказать настоящее - чтоб ни рыби, ни мяса, ни яиз -это ж загнешься.
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  • shtuchka s ruchkoj / 23.05.05 17:02
    -
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    Ой-ли: согласна насчёт тенденций. Даже если я просто не стану есть мясо в гостях (еды обычно достаточно и без мяса), и то заметят и начнут расспрашивать, ну и далее по пунктам:))) скучно и неприятно. Поэтому стала время от времени его есть, чтобы избежать таких моментов. Катюша: сыроедение я не пробовала, хотя читала об этом и могу понять, что наверное действительно в теле появляется необыкновенная легкость (я заметила огромную разницу, просто перейдя на легкую пищу, а позже в вегетарианство). Так что в этом “аскетизме” наверняка есть свои радости. И вполне вероятно, что они избегают множих болезней, так что милыми вашему сердцу телесными радостями наслаждаются дольше (просто - другими:) Тут же кому что нравится... А почему вы так против таких статей? Ну напишут вам про преимущества такого метода питания, ну не согласитесь вы с ними, ну и что??? Я никак не пойму вашей агрессии в 41.
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  • Ой-Ли Рига, Латвия / 23.05.05 16:27
    -
    0
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    Катюша разве я говорила о навязывании кому-то своего образа жизни? Я говорила о себе - Я захотела отказаться от мяса - Я от него и отказалась. Мужу готовлю то, что хочется ему. Детей будущих, скорее всего, к мясу приучать не буду целеустремленно, но если сами захотят - тогда ради бога. А бонусы со здоровьем - налицо. Но вот заметила я определенную тенденцию поведения: я не пропагандирую вегетарианство, не возникаю "какого вы тут, такие-растакие, трупоедством занимаетесь, мать-перемать?", зато большинство приверженцев традиционного питания, узнав, что я мяса не ем, начинают 1 стращать 2 издеваться 3 высмеивать в общем, терпимее надо быть, господа.
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  • Аноним / 23.05.05 01:27
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    Катюша: Я просто к тому, что удовольствий десьтвительно много:) Мы ещё про книги/музыку и общение с людьми (... да любовь, да любимая работа) и не начинали:))) Зря вы так агрессивны, и зря вы про аксетов -- вот это, кстати, совсем уж зря. Некоторые вегетарианские блюда годяздо вкуснее и сытнее (я не про заменители мяса, в некоторых кухнях просто вегетарианство очень влиятельно. Напирмер, в некоторых типах индийской кухни), чем кусочек мяса. Правда, огромное удовольствие при правильном сожетании овощей, соусов и специй:))) Но это все не о сыроедении, а о вегетарианстве, конечно. Просто без мяса отлично можно жить, даже и не вспомнишь о нем... И никакого ущерба для здоровья там нет, хотя, конечно, следить надо, за тем же протейном.
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  • катюша / 22.05.05 23:38
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    42 отзыв. Я может выразилась немного непонятно. Но в понятие зрелища: я включаю и спорт, и путешествия. Вряд ли вы ходите в горы и не любуетесь ими. Просто для кого-то спорт зрелище, для кого-то горы. И у каждого свои зрелища. Но вещей в жизни, которые лично вам приносят удовольствия довольно не много. Я действительно не занимаюсь профессиональным спортом. Но в тренажерном зале бываю 3 раза в неделю. И скоро еду в небольшое путешествие там будет и море и горы.
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  • Аноним / 22.05.05 18:30
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    Вам уже сказали, что дело не всегда в фигуре. И удовольствий в жизни гораздо больше: вы в поход в горы ходили когда-нибудь, на несколько дней? А какими-нибудь экстремальными видами спорта занимались? Да просто спортом, но всерьез? Путешествовали (не на Кипр/в Турцию, конечно, и не в туре)? Ну и так далее... Вряд ли, уж больно у вас мнение однобокое:)
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  • катюша / 22.05.05 18:00
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    Так я в форуме ни одного сыроежкина и не нашла. А было бы интересно поговорить. Почему же люди добровольно в аскеты записываются. Ведь удовольствий в жизни (безвредных для здоровья) не так уж и много: секс, еда, зрелища. Раз- два и обчелся. Что они получают взамен, ЗА ЭТОТ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ. Я не говорю об обжорстве. А о сочном кусочке мяса, который тает во рту, о бокале вина (от которого не станешь алкоголиком). Все в меру и жизнь прекрасна. Стройная фигура- да. Для того, чтобы мужчины смотрели вслед. Но мне кажется, что все таки. Довольно часто мы делаем, это не для мужчин. А для того, чтоб подружки сдохли от завести, когда мы натянем, новую мини юбку. Или просто пытаемся своим необычным образом жизни ( питания) выделиться. Выделяйтесь, но не в ущерб-своему здоровью и здоровью своих детей. Никто не пробовал диету из битого стекла с камнями? Если пробовали напишите.
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  • happy_meal / 22.05.05 11:02
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    Цитата - Зато при сыроедении похудеть гораздо легче, чем просто голодая. Так устроен организм, что, принимая лишь продукты растительного происхождения, он, с одной стороны, заполняет желудок, утоляя голод, с другой - удаляет лишние килограммы. Как раздражают описания чего-то, чего авторы сами никогда не делали!!!!. Так вот голодание - это совершенно другой процесс, и худеть при голодании существенно легче, т.к. организм при голодании расщепляет и переваривает все ненужное - пораженные болезнями ткани и запасенный жирок. Голоданием называется полное воздержание от пищи. можно принимать только чистую воду в классическом варианте.
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  • Oshik / 22.05.05 00:30
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    ПОчему то все забыли, что наши сыроеды-предки ... ну ооочень далекие, если когда-либо и существовавшие, жили по 25 лет;)
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  • Аноним / 21.05.05 23:43
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    У меня есть одна знакомая и я только совсем недавно узнала о том,что она вегетарианка,но не просто вегетарианка,а вегетарианка-сыроед.Но что меня особенно поразило,так это то что она будучи беременной осталась при том же рационе питания,да и еще и в последствии ребенка приучает к такому же питанию. А у нее двое детей.На мой вопрос о том,не просят ли дети в магазине чего-нибудь "запретного",типа сладостей ,на что она мне ответила,как они могут это просить,если они этого вкуса не знают. Я была в шоке,да дети могу просить столько всего потому как такое разнообразие в магазинах и все такое яркое. Разве можно ребенка лишать радостей в жизни ? Тем более вокург,в садах в школе не будет для них отдельного питания. Я считаю что это очень экстримально. Каждый человек должен сам прийти к этому решению,но ребенку для роста необходимо полноценное питание,это мое мнение. Кстати и муж тоже у нее сыроед,вот такая вот семейка.
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  • Ликс / 21.05.05 15:10
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    А я не считаю что те, кто не ест мясо и рыбу или вместо масла маргарин очень здорово питаются. Мое мнение - питаться надо разнообразно. Чем больше разнообразных продуктов человек ест, тем лучше. Количество того или другого продукта может дискутироваться, но исключить из своего рациона я считаю необходимым только откровенно синтетические продукты, вроде колы, конфет и т.п. Что касается сыроядения. Во-первых почему-то сыроедов причислили к вегитарианцам, хотя в отзывах уже правильно заметили что мясо и рыбу тоже можно есть сырыми. А во вторых готовить пищу на огне наши предки начали не просто так. Горячая пища значительно лучше усваивается организмом. Вспомните, ведь даже первобытные племена, обитающие и сегодня в тропиках используют огонь для приготовления пищи. А учитывая, что скорости, нагрузки и т.п. сегодня очень высоки, то существует потребность в легкоусвояемой пище. Есть сырые продукты надо, но не стоит делать из этого культ.
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  • Kirka Москва / 20.05.05 22:57
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    Я, например, не считаю мясо страшным ядом, просто стараюсь его есть редко, но мне это и не в тягость. А Вы попробуйте убедить взрослого дядю, работающего до 12 ч в сутки, что на ужин он не получит своих любимых продуктов, так как соль и сахар - белая смерть, а мясо - жирная смерть.
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  • Hell-cat / 20.05.05 22:47
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    Дорогие дамы, а почему во всех темах про питание и диеты проскальзывает такой вот настрой: Я сама на диете, то-то и тт-то гадость, от этого фигура и здоровье портится. Это я не ем. А мужу и детям надо. Готовить себе отдельно или с ними страдать? Если мы и правда верим что те или иные продукты - яд, зачем же мы продолжаем этим ядом кормит наших самых близких? Может, кто мне объяснит такой вот психологический момент?
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  • shtuchka s ruchkoj / 20.05.05 22:33
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    Ск: вы кота травой кормить пробовали:))) Да и потом, все идет из семьи (я не про еду, а про взгляды), вряд ли я за вашего сыночка выйду, так что ничего страшного:)))
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  • shtuchka s ruchkoj / 20.05.05 22:31
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    Катюша: я против насилия в любом виде. Но я незамужем, девушка, свободная во всех отношениях:) Хотя думаю, что если я сейчас выйду замуж, ничего особенно не изменится, отношения уже складыцаются так, как они складываются:) Когда молкодые люди узнают, что я вегетарианка, ничего страшного не случается. Едят, и хвалят. Хотя в вегетарианцев я их превращаться не агитирую (тот, с кем я сейчас, первым делом забил холодильник вегетарианскими продуктами и научился готовить без мяса:)... Но я не агитирую, конечно, да у нас и жизни -- не сравнить. Просто тема такая:)
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  • Kirka Москва / 20.05.05 22:21
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    31. Ага, а сам он, аки козлик неразумный, легко пойдет на поводу у этой гипотетической козы. У меня муж как ел жареное мясо, так и ест его спокойно дальше, игнорируя мои диетические выверты. У меня, правда и мысли не возникало насиловать его желудок разнообразной ботвой. Но он, на всякий случай, предупредил, что, несмотря на мои эксперименты, желает питаться так, как привык.
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  • ск / 20.05.05 22:01
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    Вот так растишь сыночка,кормишь его мяском,рыбкой и тд,а он женится на какой-нибудь козе,а она его станет приучать ко всякой ерунде,как кота какого-то. Это я по поводу 24 комента.
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  • D / 20.05.05 21:57
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    Катюша - у вас действительно очень хороший вес, при росте. Просто идеальный; так что не надо вам заморачиваться на эту тему. Кстати, даже если вы и готовите на всю семьёу, например, тоже можете есть тоже самое только ограничивать свою порзию. Как пример - приготовили суп, отлично, покушали супчик. Если даже у вас на второе котлеты - сделайте каждую катлетину размером поменьше, и ограничтесь одной штукой, а ваш муж пусть ест сколько надо. Или например овощное рагу - с мясом, себе накладывайте побольше овощей, мужу побольше мяса -ежели желает. Тоже самое котлеты с картошкой, если мужу нравится -пусть кушает, а вы себе к котлеткам - салатика настрогайте вместо картошки. Также ваша дочка - будет на вас смотреть и привыкать к хорошим пропорзиям в еде. Так что и не мучайтесь по этому поводу.
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  • Kirka Москва / 20.05.05 21:43
    -
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    Катюша! Да Вам с такими параметрами и заморачиваться на эту тему совершенно ни к чему. Мне, любительнице вкусненько поесть, без особых проблем готовить отдельно мужу и отдельно себе, когда я поставила себе целью похудеть. Проблемой, скорее, было присутствовать при его трапезе. Эти запахи... м-м-м..(и чавканье). Но перед глазами сразу вставал грозный призрак жиров на животе и попе - и аппетит пропадал.
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  • сия / 20.05.05 21:16
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    Ой-Ли, Рига, Латвия Причем здесь причина?? Кто доказал, что потом от такой диеты не будут проблемы со здоровьем? Вы как свидетель Иеговы,чесслово, считаете свой способ питания самым верным и истинным..Как будто насилие организма есть самое благое дело.
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  • Аноним / 20.05.05 21:08
    -
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    Катюша права,это диета для свободных,а с мужем и ребенком не получится.Вот мой муж любит приготовить что-нибудь для нас из нашего любимого.И что - отменять наши вечерние задушевные трапезы?если я буду готовить свое,это будет уже не то,душевность исчезнет:))
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  • катюша / 20.05.05 21:05
    -
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    Да. моего мужа после 10 лет вкусной пищи, не изменить. Да и меня в принципе на диеты тянет, только после длительного просмотра журналов мод. Но в целом наше питание на наших с мужем фигурах не отразилось. Я сейчас при росте 160 вешу- 50 кг, а муж при 180 см- 73кг, да и ребенок ожирением не страдает. А насчет того, что после 3-х месяцев привыкаешь смотреть как вокруг едят вкусненькое. То человек не блоха привыкнет ко всему. Я когда работала у меня так получалось, что я ела один раз в день - ужинала. Завтракать не успевала, обедать там было не где. Так я похудела до 43 кг. Меня ветром сносило, и на работе сильно сказывалось, к концу рабочей смены с трудом разговаривала и в обморок не падала. Но это была вынужденная диета. И после 2-х лет такой жизни, я так заболела, что чуть не стала инвалидом. Так что к питанию стала относиться серьезнее. И еще, насчет того, что муж со временем привыкнет к вегетарианскому меню. Так я считаю, что в браке никто- никого не имеет права насиловать. И приучать к чему либо. И все может быть решено, только компромисным путем.
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  • Ой-Ли Рига, Латвия / 20.05.05 18:26
    -
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    Катюша, сложно неесть мяса. когда хрумкают рядом, только первые три месяца. А через год даже шашлыки нюхаешь - и ничего, с удовольствием грызешь себе рядом свой красный перчик и подпаленный на костре хлебушек, и мяса этого даже не хочется ничуть:) А готовить отдельно несложно, на самом деле. Просто кто-то ищет способ, а кто-то причину:)
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  • shtuchka s ruchkoj / 20.05.05 16:20
    -
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    Катюша: насчёт протестов семьи не знаю, конечно, хотя догадываюсь:) А мне не кажется жирненькая еда вкусненькой, правда, никакой силы воли, чтобы отказайся от неё, мне не надо. Я ещё до вегетарианства, когда домой приезжала, не могла есть папины наваристые супы (у нас папа готовит). Привыкла к легкой пище, когда сама стала готовить для себя, перестроилась, другой и не хочется, после тяжелой -- как похмелье на слеующий день:) Кстати, мужчина по молодости (я в общем, не о вашем случае) тоже легко привыкает, из моего опыта. Главное, чтобы вкусно (я со специями дружу) было и разнообразно... Но это все о вегетарианстве, не о сыроедении:))) Дело не в фигуре, мне от такой пищи просто лучше стало, легчем энергии больше и прочее (правда я рыбу иногда ем, например, ну и мясо (может, раз в три месяца), такое у меня вегетариансво, нестрогое).
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  • катюша / 20.05.05 15:14
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    Все эти диеты только для незамужних девушек, которые при помощи фигуры хотят найти мужа. Я бы могла быть вегетарианкой, мне нравятся фрукты, овощи и без мяса могу жить спокойно. Но я готовлю не только для себя, а для мужа и ребенка. Которые не согласны, переходить на модные сегодня диеты. Я однажды, пробовала устроить день без мяса. И получила протест со всех сторон. Включая моего кота- Барса. Муж заявил, что он не кролик. А если я считаю его кроликом, то кроли денег не зарабатывают и на работу не ходят. А готовить себе отдельно, это же какую силу воли надо иметь. Смотреть как все трескают жирненькое и вкусненькое и даже кусочка не съесть. И вообще что бы приготовить что нибудь вкусненькое в процессе надо пробовать, а то это есть будет нельзя. Конечно я могу отправить мужа питаться в бары-рестораны, дочь кормить детским питанием, в баночках. Но я думаю, что уже на вторую неделю. Они оба примутся за поиски новой мамочки. И даже моя очень хорошая фигура неудержит их рядом со мной.
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  • shtuchka s ruchkoj / 20.05.05 15:04
    -
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    Ник: Флекситарианцы -- это почти-вегетарианцы, те, кто мясо едят очень редко. Термин появился недавно, таких людей сейчас в Америке много (из тех, кто для здоровья это делает, не из любви к животным, скажем) Я этот термин употребляю скорее в шутку:) В 2003 этот термин был выбран “самым полезным из новых терминов (<Ameican Dialect Society>).
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  • Марина Викинг / 20.05.05 13:19
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    Меня подруга как-то уговорила "очиститься" только на уик-энд. Тоже были только сырые овощи - авокадо, морковь, сельдерей, зеленые кабачки,пр. и фрукты, ягоды - яблоки,киви, клубника, черника,малина, пр. Я себе за неполных два дня так желудок "надорвала", что потом пару недель пришлось лечиться. Просто у меня склонность к дисбактериозу и сырые овощи в большом количестве категорически противопоказаны. Мне потом мой врач объяснил. Как правильно было сказано в статье, сыроедение - это не вид диеты, а целая философия. И сказать по правде ( да простят меня все вежеталианцы-сыроеды) мне отчего-то всегда скучновато в их обществе. И мне кажется им сложнее в быту, нежели нам, "простым смертным". Ведь им надо выискивать особые био-продукты в специальных магазинах, потому как "био" в супермаркетах совсем не то (это мне так сказала моя соседка, которая увлекается всякими такими вещами). И уж точно при современном ритме жизни без протеинов ( и немножко углеводов тоже)не выжить. Но... Как говорил мой любимый Меньшиков в "Покровских воротах": "Умеренность и воздержание во всем !"
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  • Татьяна. Китай / 20.05.05 11:36
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    Ой, я такое уже проходила! Ну почти такое. Только никаких орешков, фруктов - самый минимум. Помоему только зелённые яблоки (2шт раз в неделю) Это такая оздоровительная диета. Расчитаная на месяц. Скажу сразу, результатом довольна!!! И похудела, и посвежела, и моя вечная утомляемость прошла! Особое внимание уделялось "соскакиванию" в нормальный образ жизни. Очень плавно. Сейчас о сложностях: Трудно первую неделю. Наешься от пуза (кстати можно было есть сколько угодно, и когда угодно), а сытости вроде нет. Потом это ощущение проходит, и еды требуется меньше. Ну и наверное самая большая проблема - гости, рестораны, и т.д.. Ведь даже салат нельзя. Так как нельзя масло, майонез, соль, приправы. Я решила очищатся так каждый год по месяцу, два. Но жить по такой системе постоянно - нет.
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  • Плутовка г. Москва / 20.05.05 11:07
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    В принципе, сыроедение – это перебор. Только на сырых фруктах да овощах, и еще на сладенькой водичке долго не протянешь по нашей жизни… Себя к вегетарианцам не отношу. Хотя, можно сказать, придерживаюсь золотой середины: ежедневно в рационе примерно 20% привычных продуктов, остальное – сырые фрукты и овощи, по желанию – вареные. Пью обычно минеральную воду, если хочется, то можно сок, чай, кофе – но редко. Не голодаю, но и не позволяю лишнего. Если хочется мясо, рыбу, шоколад, то могу съесть, но в разумных пределах. Себя стала чувствовать значительно лучше, стала лучше выглядеть. За 6 месяцев похудела на 12 кг.
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  • Ник / 20.05.05 10:55
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    To 4 отзыв: Штучка, а что такое флекситарианство?
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