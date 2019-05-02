Что ест сыроед

Сыроедение – это прием современным человеком такой пищи, которая не подвергается тепловой обработке выше 40 градусов. Идеологи сыроедения обосновывают приверженность этой системе питания тем, что древний человек ел сырую пищу и не пил молоко млекопитающих. Поэтому, есть сырую пищу для человека – это естественно.

Виды сыроедения по составу

В зависимости от состава различают следующие виды сыроедения:

Всеядное сыроедение. Есть можно растительную и животную пищу (мясо, рыбу, нерыбные продукты моря, яйца, молоко). Некоторые убирают из рациона молоко. Продукты используют в сыром виде. Мясо и рыбу едят сырыми и вялеными. Вяление – это древняя кулинарная обработка мяса и рыбы. Вяление происходит при притоке свежего воздуха и наличии температуры до 40 градусов. После вяления они усваиваются лучше. Вегетарианское сыроедение. Едят только растительную пищу. Иногда допускается молоко и продукты на его основе. Веганское сыроедение. Едят только пищу растительного происхождения в сыром виде. Плотоядное сыроедение (сыроедение эпохи Палеолита). Основная часть рациона – это продукты животного происхождения в сыром виде (сырая рыба, нерыбные продукты моря, сырое мясо, дикая птица, жиры животного происхождения). А, сырые фрукты и овощи – в незначительном количестве.

Виды сыроедения по приему продуктов

Есть следующие виды сыроедения:

Смешанное сыроедение. Съедать сразу нескольких продуктов вместе и единовременно. Монотрофное сыроедение. Съедать за один раз несколько бананов, или несколько яблок.

Наиболее популярный вид сыроедения по составу – это вегетарианское сыроедение. Для этого вида предлагается список продуктов.

Список продуктов

Для сыроедения рекомендуют использовать следующие продукты:

Фрукты и ягоды. Они являются основой вегетарианского сыроедения и составляют 50% дневного рациона. Они являются источником витаминов, минеральных веществ, сахаров, клетчатки. Это: абрикосы, арбуз, авокадо, груша, голубика, дыня, земляника, киви, лайм, малина, черника, хурма, яблоки. Список можно продолжить. Сухофрукты входят в рацион сыроеда. Для получения качественных сухофруктов используют домашние сушилки. Овощи и зелень. Составляют 35% дневного рациона. Являются источником витаминов, минеральных веществ, углеводов. Сушеная и замороженная зелень не теряет своей пищевой ценности. Это: баклажаны, капуста, морковь, огурцы, помидоры, свекла, сельдерей, салат – лукум, базилик, кинза, мята, спаржа, петрушка, укроп, шпинат, имбирь. Список можно продолжить. Орехи, злаки, бобовые. Составляют 15% дневного рациона. Осторожно употреблять грецкие орехи следует людям с больной печенью, с ожирением, с диабетом, так как в грецких орехах 70% жиров. В день можно съесть 3-4 орешка. Это: арахис, кешью, грецкие орехи, кедровые орешки, фисташки, миндаль, семена подсолнечника, семена льна. Злаки являются источником углеводов, витаминов, белков растительного происхождения, аминокислот. Бобовые – это энергетическая капсула, в которую заключен белок, не уступающий по ценности белкам животного происхождения. Бобовые это источник витаминов группы В и полиненасыщенных жирных кислот. Это: бобы, чечевица, зародыши злаков (пшеницы, сои, гречки), нут, мунг-бобы. Масло. Рекомендуют употреблять только масло первого холодного отжима, не подвергнутого нагреву выше 40 градусов. Это: масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное, льняное, тыквенное, конопляное, кунжутное, кокосовое), а также можно использовать масло авокадо, масло чиа. Напитки. Сырая вода, соки, которые пьют сразу после их приготовления, чаи из трав.

Тем, кому нравится молоко и сахар. Вместо молока от животных – молоко кокосовое, молоко миндальное. Натуральный мед, сиропы из фиников, топинамбура – заменитель свекловичному сахару.

Меню сыроеда весной, летом и зимой

Весной сыроеду очень трудно, так как его запасы заканчиваются. Весной есть квашеную капусту и яблоки, мед, цветочную пыльцу и растительное масло—все это покупать у знакомого частника. Зелень покупать в магазине или выращивать самим. Летом – большой выбор свежих овощей, фруктов, ягод. Из меню убирают сухофрукты, орехи, квашеную капусту. Больше едят зелени, поспевающих овощей, ягод и фруктов.

Зимнее меню сыроеда состоит из фруктов (особенно рекомендуют яблоки), сухофруктов (они энергетически очень ценные), необходимой зимой зелени и пророщенных злаковых. Дневное зимнее меню:

1 завтрак. Измельченные орехи с медом. 2 завтрак. Любые фрукты из супермаркета. Обед. Блюда из бобовых (источник белка и в обеденное время они лучше усваиваются). Ужин. Разные фрукты из магазина.

Сыроед и спорт

Меню для набора мышечной массы:

1 завтрак. Злаки, сухофрукты, мед. 2 завтрак. Много разных фруктов. Обед. Салат плюс орехи. Ужин. Овощи и много различной зелени.

После тренировки сыроеду рекомендуют смузи. Например, из бананов и манго (6 бананов плюс 1 манго).

Сыроедение полезно далеко не всем. Но, у кого оно не вызывает негативных побочных эффектов, результат замечательный. Очищается кожа, исчезает метеоризм. Желудочно-кишечный тракт работает без сбоя. Повышается иммунитет и чувствуется прилив энергии.