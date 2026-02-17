Февральская апатия: депрессия или физическая реакция организма

В конце зимы многие замечают одни и те же изменения: сложнее просыпаться, снижается мотивация, привычные задачи требуют больше усилий, теряется интерес к жизни и обычные эмоции становятся менее яркими. Такие состояния часто вызывают тревогу, особенно на фоне активного обсуждения депрессии в информационном поле – кажется, что такой диагноз сейчас ставят всем, и у вас тоже есть эта проблема.

Но не стоит считать каждое снижение энергии психическим расстройством. В феврале организм работает на пике своих возможностей, когда ресурсы на исходе, и часть симптомов может быть вызвана физиологической реакцией.

Человек эволюционно чувствителен к свету. Продолжительность дня влияет на циркадные ритмы, гормональную регуляцию и нейромедиаторы, участвующие в формировании настроения и бодрствования. К концу зимы световой дефицит накапливается, и нервная система адаптируется к этому фону. Именно эта адаптация и может восприниматься как апатия.

Февральская апатия – распространенное состояние. В большинстве случаев это реакция нервной системы на световой дефицит и накопленную усталость. Понимание этого механизма помогает отделить нормальную сезонную перестройку от клинической депрессии и оценивать свое состояние без лишней тревоги.

Недостаток света и снижение тонуса

Выработка серотонина напрямую зависит от солнечного света – если его мало, в организме будет вырабатываться меньше гормона. Это не обязательно означает появление депрессии, но эмоциональный тонус и мотивация снижаются.



Февраль – один из самых "светодефицитных" месяцев. Зима еще не закончилась, а внутренние ресурсы уже израсходованы. На этом фоне энергия снижается естественным образом. Но интерес к жизни не исчезает полностью. Человеку по-прежнему могут приносить удовольствие привычные занятия, просто для "включения" требуется больше времени.



Циркадные ритмы и ощущение заторможенности

Короткий световой день влияет на выработку мелатонина – гормона сна. В "темный сезон" он вырабатывается дольше, поэтому вы можете чувствовать сонливость и некую затуманенность сознания, особенно по утрам.

Дополнительный фактор – социальный режим. Рабочие часы редко совпадают с естественными ритмами света, поэтому возникает рассинхрон: вам нужно сосредоточиться, а сил на это нет.

В результате возникает чувство заторможенности, снижается когнитивная функция. Это неприятно, но само по себе не является признаком депрессивного эпизода.

Энергетический метаболизм

Зимой люди чаще сокращают физическую активность и проводят больше времени в помещении. Меняется и рацион – увеличивается доля простых углеводов, что влияет на колебания глюкозы в крови.

Такие изменения могут усиливать ощущение "ватного" состояния и снижать устойчивость к нагрузкам. Организм экономит ресурсы – это физиологическая стратегия в условиях ограниченного света и движения.

Сезонная чувствительность

Сезонное аффективное расстройство – не миф, а научно доказанный факт. Но он относится к депрессивным эпизодам с четкой повторяемостью и выраженной симптоматикой.





У многих людей наблюдается субклиническая сезонная чувствительность: легкая апатия, снижение энергии, повышенная потребность во сне. Эти симптомы усиливаются в пасмурные дни и уменьшаются при увеличении света и активности.

Как отличить физиологическую апатию от депрессии

Апатию можно определить по следующим признакам:

ощущения накатывают "волнами", зависят от внешних факторов, например погоды или плохого сна;

симптомы уходят, если больше отдыхать и гулять;

интерес к жизни не пропадает;

нет чувства вины.

Депрессивный эпизод предполагает сниженное настроение большую часть дня, утрату интереса к деятельности, выраженные нарушения сна и аппетита, снижение концентрации и продолжается не менее двух недель. Ключевое различие – глубина и устойчивость симптомов.

Когда стоит насторожиться

Если состояние сохраняется более двух недель без улучшения, сопровождается выраженной бессонницей или, наоборот, постоянной сонливостью, резким снижением самооценки, чувством бессмысленности или мыслями о причинении себе вреда – это повод обратиться к специалисту.





Если энергия снижается не слишком сильно (например, вы все еще можете и хотите делать привычные действия, но они даются сложнее), есть четкая связь с погодой, вы наблюдаете улучшение с тем, как прибавляется световой день, речь идет о физиологической адаптации.