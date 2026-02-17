Здоровые вены напрямую связаны с качеством жизни. Они позволяют сохранять подвижность, избегать хронической усталости и чувствовать себя комфортно в любом возрасте. При появлении сосудистых проблем ключевым шагом становится выбор профильной клиники, где пациенту смогут предложить современную диагностику и эффективное лечение.

Чтобы помочь читателям сориентироваться в столичном рынке медицинских услуг, Клео.ру подготовил рейтинг лучших клиник флебологии в Москве. Он был составлен по итогам голосования, которое проходило на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. В опросе приняли участие 2656 человек. Итоговый список отражает реальные предпочтения аудитории и основан не на экспертных заключениях, а на мнении обычных людей.

По итогам голосования лидерами рейтинга стали:

1 место – Центр флебологии "СМ-Клиника"

2 место – Сеть клиник лазерной хирургии "Варикоза.нет"

3 место – ФНКЦ ФМБА России

Народные рейтинги Клео.ру формируются на основе открытого голосования и отражают практический опыт людей, которые уже пользовались услугами конкретных клиник. Такой формат позволяет читателям ориентироваться в большом количестве предложений без опоры на рекламные заявления или субъективные экспертные оценки.

