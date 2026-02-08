На Клео.ру стартовало голосование за лучшую клинику флебологии в Москве

Здоровье вен напрямую влияет на качество жизни, уровень активности и общее самочувствие. При появлении дискомфорта, отеков или других тревожных симптомов особенно важно вовремя обратиться к профильному специалисту и выбрать медицинское учреждение, которому можно доверять.

На Клео.ру стартовало новое народное голосование – читателям предлагают выбрать лучшую клинику флебологии в Москве. Рейтинг посвящен медицинским центрам, специализирующимся на диагностике и лечении заболеваний вен, и призван помочь сориентироваться в большом количестве предложений на столичном рынке.

В голосовании участвуют девять клиник флебологии, работающих в Москве. В подборку вошли медицинские учреждения, которые представлены в открытом информационном поле, имеют профильную специализацию и востребованы среди пациентов. Все участники рейтинга находятся в сопоставимом сегменте, что позволяет сделать выбор максимально корректным и объективным.

Голосование проходит на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. Принять участие может любой желающий: допускается выбор одной, двух или сразу нескольких клиник. Итоговый рейтинг будет сформирован на основе суммарных результатов голосования с обеих площадок.

Подведение итогов и публикация результатов запланированы на 16 февраля 2026 года.

Проект народных рейтингов Клео.ру основан на открытом пользовательском голосовании и отражает реальные предпочтения аудитории без опоры на субъективные экспертные оценки. Ранее читатели Клео.ру уже выбирали лучшие банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи, бальзам для губ.