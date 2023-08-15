Погода на январь 2023 года в Москве и Московской области

Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2023 в Москве и Московской области. Он поможет подготовиться к климатическим условиям, которые ожидаются в столичном регионе.

Погода в Москве и Московской области в январе 2023 года

Январь является первым месяцем года и знаменует собой середину зимы. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура будет уверенно держаться ниже нулевой отметки, а погода будет снежной. Лишь редкие дни обойдутся без осадков и порадуют жителей и гостей столицы солнечной погодой.

Вот уже несколько десятков лет подряд синоптики мониторят и фиксируют температурные значения и отклонения от средних показателей. Согласно этим данным, в различные годы устанавливались такие рекорды по температуре:

минимальная – -42.1°C (17 января 1940 года);

максимальная – +8.6°C (11 января 2007 года).

По расчетам синоптиков, в январе 2023 года будут незначительные отклонения от средних температурных показателей. В детальных таблицах ниже указано, какие погодные условия следует ожидать жителям и гостям столицы в этом месяце.

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Погода в Москве и Московской области на начало января 2023 года

Разница в температуре и климатических условиях в начале и конце месяца практически не отличается, хотя первая половина месяца будет немного теплее. Однако не стоит ждать мягкой погоды и солнечных дней. Температура не повысится выше нулевой отметки термометра.

Средние показатели в первой половине месяца:

температура – -6.3°C днем и -7.7°C ночью;

скорость ветра – 4.7 м/с;

влажность – 88.7 мм рт. ст.

Таблица ниже показывает, какая погода будет в Москве и Московской области на начало января 2023 года.

Дни месяца Температура, °C Климатические условия Давление, мм рт. ст. Ветер, м/с Влажность, % Днем Ночью 1 -2 -6 Снег 746 4,5 91 2 -5 -6 Облачно 5,1 89 3 -7 -9 Снег 4,5 87 4 -8 -9 744 5 -8 -11 Облачно 745 4,3 6 -10 -11 749 4,8 7 -10 -11 750 4,9 8 -9 -9 751 4,6 9 -8 -9 Снег 748 4,3 10 -7 -8 746 4,6 89 11 -6 -7 4,1 87 12 -5 -5 744 5,9 88 13 -3 -4 739 6,1 91 14 -3 -5 Облачно 743 5,4 92 15 -4 -6 Снег 747 3,9 91 16 -5 -7 750 4,3 92

Начало месяца окажется чуть более теплым, чем аналогичный период прошлого года. В 2022 году столбик термометра опускался до -19°C, а в редкие дни температура поднималась выше нулевого значения. В этом году синоптики прогнозируют более спокойный период, без резких температурных перепадов.

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Погода в Москве и Московской области на конец января 2023 года

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Вторая половина месяца окажется чуть более холодной и менее снежной, чем в начале месяца. Ночная температура установится в районе -9... -10°C. А средние показатели будут такими:

температура – 7.9°C днем и 9.6°C ночью ниже ноля;

скорость ветра – 4.5 м/с;

влажность – 87.5 мм рт. ст.

Подробно о погоде в Москве и Московской области в конце января 2023 года изложено в этой таблице.

Дни месяца Температура Климатические условия Давление, мм рт. ст. Ветер, м/с Влажность, % Днем Ночью 17 -7 -9 Облачно 752 4,1 91 18 -8 -10 Снег 754 4 87 19 -8 -10 Облачно 752 4,5 20 -8 -10 Ясно 750 88 21 -9 -11 Облачно 752 4,1 22 -9 -9 Снег 751 4,9 87 23 -8 -9 Облачно 750 88 24 -8 -10 4,5 25 -9 -12 751 4,3 87 26 -10 -11 Снег 752 86 27 -8 -9 Облачно 750 3,4 87 28 -7 -9 Ясно 4,5 29 -7 -9 Снег 5 88 30 -7 -8 Облачно 4,6 87 31 -6 -8 Снег 5,5

Существенных температурных изменений во второй половине января 2023 года не произойдет. Средняя температура снизится на 1.5°C днем и 2°C ночью. Главным отличием станут перемены в климатических условиях: вдвое снизится количество периодов с осадками, а в определенные дни москвичи смогут даже насладиться солнцем.

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Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, погода на январь 2023 в Москве и Московской области будет в районе средних значений за аналогичные периоды прошлых лет. Существенных перепадов в температуре и аномально теплых дней в этом месяце не будет.