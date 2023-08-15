Погода на январь 2023 года в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на январь 2023.
Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2023 в Москве и Московской области. Он поможет подготовиться к климатическим условиям, которые ожидаются в столичном регионе.
Погода в Москве и Московской области в январе 2023 года
Январь является первым месяцем года и знаменует собой середину зимы. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура будет уверенно держаться ниже нулевой отметки, а погода будет снежной. Лишь редкие дни обойдутся без осадков и порадуют жителей и гостей столицы солнечной погодой.
Вот уже несколько десятков лет подряд синоптики мониторят и фиксируют температурные значения и отклонения от средних показателей. Согласно этим данным, в различные годы устанавливались такие рекорды по температуре:
- минимальная – -42.1°C (17 января 1940 года);
- максимальная – +8.6°C (11 января 2007 года).
По расчетам синоптиков, в январе 2023 года будут незначительные отклонения от средних температурных показателей. В детальных таблицах ниже указано, какие погодные условия следует ожидать жителям и гостям столицы в этом месяце.
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Погода в Москве и Московской области на начало января 2023 года
Разница в температуре и климатических условиях в начале и конце месяца практически не отличается, хотя первая половина месяца будет немного теплее. Однако не стоит ждать мягкой погоды и солнечных дней. Температура не повысится выше нулевой отметки термометра.
Средние показатели в первой половине месяца:
- температура – -6.3°C днем и -7.7°C ночью;
- скорость ветра – 4.7 м/с;
- влажность – 88.7 мм рт. ст.
Таблица ниже показывает, какая погода будет в Москве и Московской области на начало января 2023 года.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Давление, мм рт. ст.
|
Ветер, м/с
|
Влажность, %
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
-2
|
-6
|
Снег
|
746
|
4,5
|
91
|
2
|
-5
|
-6
|
Облачно
|
5,1
|
89
|
3
|
-7
|
-9
|
Снег
|
4,5
|
87
|
4
|
-8
|
-9
|
744
|
5
|
-8
|
-11
|
Облачно
|
745
|
4,3
|
6
|
-10
|
-11
|
749
|
4,8
|
7
|
-10
|
-11
|
750
|
4,9
|
8
|
-9
|
-9
|
751
|
4,6
|
9
|
-8
|
-9
|
Снег
|
748
|
4,3
|
10
|
-7
|
-8
|
746
|
4,6
|
89
|
11
|
-6
|
-7
|
4,1
|
87
|
12
|
-5
|
-5
|
744
|
5,9
|
88
|
13
|
-3
|
-4
|
739
|
6,1
|
91
|
14
|
-3
|
-5
|
Облачно
|
743
|
5,4
|
92
|
15
|
-4
|
-6
|
Снег
|
747
|
3,9
|
91
|
16
|
-5
|
-7
|
750
|
4,3
|
92
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Погода в Москве и Московской области на конец января 2023 года
Вторая половина месяца окажется чуть более холодной и менее снежной, чем в начале месяца. Ночная температура установится в районе -9... -10°C. А средние показатели будут такими:
- температура – 7.9°C днем и 9.6°C ночью ниже ноля;
- скорость ветра – 4.5 м/с;
- влажность – 87.5 мм рт. ст.
Подробно о погоде в Москве и Московской области в конце января 2023 года изложено в этой таблице.
|
Дни месяца
|
Температура
|
Климатические условия
|
Давление, мм рт. ст.
|
Ветер, м/с
|
Влажность, %
|
Днем
|
Ночью
|
17
|
-7
|
-9
|
Облачно
|
752
|
4,1
|
91
|
18
|
-8
|
-10
|
Снег
|
754
|
4
|
87
|
19
|
-8
|
-10
|
Облачно
|
752
|
4,5
|
20
|
-8
|
-10
|
Ясно
|
750
|
88
|
21
|
-9
|
-11
|
Облачно
|
752
|
4,1
|
22
|
-9
|
-9
|
Снег
|
751
|
4,9
|
87
|
23
|
-8
|
-9
|
Облачно
|
750
|
88
|
24
|
-8
|
-10
|
4,5
|
25
|
-9
|
-12
|
751
|
4,3
|
87
|
26
|
-10
|
-11
|
Снег
|
752
|
86
|
27
|
-8
|
-9
|
Облачно
|
750
|
3,4
|
87
|
28
|
-7
|
-9
|
Ясно
|
4,5
|
29
|
-7
|
-9
|
Снег
|
5
|
88
|
30
|
-7
|
-8
|
Облачно
|
4,6
|
87
|
31
|
-6
|
-8
|
Снег
|
5,5
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Подведем итог
Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, погода на январь 2023 в Москве и Московской области будет в районе средних значений за аналогичные периоды прошлых лет. Существенных перепадов в температуре и аномально теплых дней в этом месяце не будет.