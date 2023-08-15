Погода на январь 2023 года в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на январь 2023.

Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2023 в Москве и Московской области. Он поможет подготовиться к климатическим условиям, которые ожидаются в столичном регионе.

Погода в Москве и Московской области в январе 2023 года

Январь является первым месяцем года и знаменует собой середину зимы. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура будет уверенно держаться ниже нулевой отметки, а погода будет снежной. Лишь редкие дни обойдутся без осадков и порадуют жителей и гостей столицы солнечной погодой.

Вот уже несколько десятков лет подряд синоптики мониторят и фиксируют температурные значения и отклонения от средних показателей. Согласно этим данным, в различные годы устанавливались такие рекорды по температуре:

  • минимальная – -42.1°C (17 января 1940 года);
  • максимальная – +8.6°C (11 января 2007 года).

По расчетам синоптиков, в январе 2023 года будут незначительные отклонения от средних температурных показателей. В детальных таблицах ниже указано, какие погодные условия следует ожидать жителям и гостям столицы в этом месяце.

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Погода в Москве и Московской области на начало января 2023 года

Разница в температуре и климатических условиях в начале и конце месяца практически не отличается, хотя первая половина месяца будет немного теплее. Однако не стоит ждать мягкой погоды и солнечных дней. Температура не повысится выше нулевой отметки термометра.

Средние показатели в первой половине месяца:

  • температура – -6.3°C днем и -7.7°C ночью;
  • скорость ветра – 4.7 м/с;
  • влажность – 88.7 мм рт. ст.

Таблица ниже показывает, какая погода будет в Москве и Московской области на начало января 2023 года.

Дни месяца

Температура, °C

Климатические условия

Давление, мм рт. ст.

Ветер, м/с

Влажность, %

Днем

Ночью

1

-2

-6

Снег

746

4,5

91

2

-5

-6

Облачно

5,1

89

3

-7

-9

Снег

4,5

87

4

-8

-9

744

5

-8

-11

Облачно

745

4,3

6

-10

-11

749

4,8

7

-10

-11

750

4,9

8

-9

-9

751

4,6

9

-8

-9

Снег

748

4,3

10

-7

-8

746

4,6

89

11

-6

-7

4,1

87

12

-5

-5

744

5,9

88

13

-3

-4

739

6,1

91

14

-3

-5

Облачно

743

5,4

92

15

-4

-6

Снег

747

3,9

91

16

-5

-7

750

4,3

92
Начало месяца окажется чуть более теплым, чем аналогичный период прошлого года. В 2022 году столбик термометра опускался до -19°C, а в редкие дни температура поднималась выше нулевого значения. В этом году синоптики прогнозируют более спокойный период, без резких температурных перепадов.

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Погода в Москве и Московской области на конец января 2023 года

Вторая половина месяца окажется чуть более холодной и менее снежной, чем в начале месяца. Ночная температура установится в районе -9... -10°C. А средние показатели будут такими:

  • температура – 7.9°C днем и 9.6°C ночью ниже ноля;
  • скорость ветра – 4.5 м/с;
  • влажность – 87.5 мм рт. ст.

Подробно о погоде в Москве и Московской области в конце января 2023 года изложено в этой таблице.

Дни месяца

Температура

Климатические условия

Давление, мм рт. ст.

Ветер, м/с

Влажность, %

Днем

Ночью

17

-7

-9

Облачно

752

4,1

91

18

-8

-10

Снег

754

4

87

19

-8

-10

Облачно

752

4,5

20

-8

-10

Ясно

750

88

21

-9

-11

Облачно

752

4,1

22

-9

-9

Снег

751

4,9

87

23

-8

-9

Облачно

750

88

24

-8

-10

4,5

25

-9

-12

751

4,3

87

26

-10

-11

Снег

752

86

27

-8

-9

Облачно

750

3,4

87

28

-7

-9

Ясно

4,5

29

-7

-9

Снег

5

88

30

-7

-8

Облачно

4,6

87

31

-6

-8

Снег

5,5
Существенных температурных изменений во второй половине января 2023 года не произойдет. Средняя температура снизится на 1.5°C днем и 2°C ночью. Главным отличием станут перемены в климатических условиях: вдвое снизится количество периодов с осадками, а в определенные дни москвичи смогут даже насладиться солнцем.

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Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, погода на январь 2023 в Москве и Московской области будет в районе средних значений за аналогичные периоды прошлых лет. Существенных перепадов в температуре и аномально теплых дней в этом месяце не будет.

Настя Ромашова

 

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