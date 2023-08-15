Из-за высокой активности Солнца некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия. Появляются беспричинные головные боли, бессонница, упадок сил и перепады настроения. Предлагаем узнать, когда будут магнитные бури в январе 2023 года и как защитить себя от них.

Как магнитные бури сказываются на здоровье

Вспышки на Солнце носят определенный регулярный характер, что позволяет с высокой точностью спрогнозировать дату появления и мощность геомагнитных бурь. Такая точность позволяет метеозависимым людям заранее подготовить все необходимое для этого периода.

Многие люди не ощущают солнечное возмущение, однако не всем так везет. Статистика утверждает, что около трети населения планеты в различной степени страдает метеозависимостью. Помимо реакции на перемены в погоде, они также ощущают последствия магнитных бурь. Вспышки на Солнце влияют и на людей с ослабленным здоровьем.

В период появления магнитных бурь у метеозависимых проявляются такие симптомы:

резкое изменение настроения, появляется ничем не спровоцированная агрессия и раздражение;

появление бессонницы, в отдельных случаях может клонить в сон при нормальном самочувствии;

беспокойство и ощущение надвигающейся беды;

спазмы сосудов;

обострение хронических недугов;

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

апатия и снижение работоспособности;

повышается риск инфарктов и инсультов.

Симптомы у разных людей индивидуальны. Во время повышенной солнечной активности могут проявляться и другие нарушения работы организма. В некоторых случаях магнитные бури помогают выявить негативные процессы, которые происходили скрытно и никак не влияли на здоровье человека. В таких случаях стоит обратиться к лечащему врачу и пройти полное обследование организма.

Когда пройдут магнитные бури в январе 2023 года

Подготовка к солнечному возмущению поможет спокойнее перенести все последствия. Современные технологии дают возможность с высокой точностью определить дни, когда пройдут магнитные бури в январе 2023 года. Согласно прогнозам экспертов, в этом месяце солнечная активность будет средней, поэтому больших проблем со здоровьем возникнуть не должно. Однако это не повод полностью игнорировать неблагоприятные дни. Тщательная подготовка позволит легче перенести любые неприятности.

Дни месяца Мощность магнитной бури Какие проблемы могут возникнуть 3-5 Средняя Это возмущение отразится на метеозависимых людях. Возможно появление сильных головных болей, утомляемость, перемены настроения, нарушение работы сердечно-сосудистой системы. 10-12 Слабая Магнитная буря повлияет на самочувствие сильно метеозависимых людей и при наличии серьезных заболеваний. Ожидаются незначительные перемены в поведении, бессонница, небольшие головные боли, раздражительность.

Зная, когда будут магнитные бури в январе 2023 года, чувствительным к таким события людям будет проще подготовиться к неблагоприятному периоду. Специалисты рекомендуют заранее собрать необходимые медикаменты и подготовить резервные способы связи. При необходимости рекомендуется сразу вызывать бригаду скорой помощи, не надеясь, что проблемы со здоровьем скоро пройдут.

Другие неблагоприятные дни в январе 2023 года

Помимо солнечного возмущения, на самочувствие многих людей оказывает влияние и транзит Луны. Научно подтверждено, что многие земные процессы полностью зависят от положения ночного светила. Астрологи также уверяют, что в различных фазах лунного цикла работа организма кардинально отличается.

По прогнозам экспертов, самыми неблагоприятными днями в январе 2023 года будут следующие даты:

Полнолуние (7 января). Этот день считается астрологами одним из самых неблагоприятных в лунном календаре. Из-за переизбытка энергии человек становится излишне агрессивным, часто совершает поступки, о которых потом придется сожалеть. В полнолуние крайне нежелательно совершать действия, связанные с риском, заниматься травмоопасными видами спорта и принимать сложные решения. С высокой вероятностью человек не сможет адекватно оценить последствия.

Этот день считается астрологами одним из самых неблагоприятных в лунном календаре. Из-за переизбытка энергии человек становится излишне агрессивным, часто совершает поступки, о которых потом придется сожалеть. В полнолуние крайне нежелательно совершать действия, связанные с риском, заниматься травмоопасными видами спорта и принимать сложные решения. С высокой вероятностью человек не сможет адекватно оценить последствия. Новолуние (21 января). Являясь полной противоположностью полнолунию, данная фаза отличается крайне низким энергетическим потенциалом. Из-за недостатка сил человек становится апатичным, легко поддается манипуляциям. Также существует опасность и для физического здоровья – ослабленный организм хуже справляется с заболеваниями и слабо реагирует на лечение.

Являясь полной противоположностью полнолунию, данная фаза отличается крайне низким энергетическим потенциалом. Из-за недостатка сил человек становится апатичным, легко поддается манипуляциям. Также существует опасность и для физического здоровья – ослабленный организм хуже справляется с заболеваниями и слабо реагирует на лечение. Луна в I и III четверти (15 и 28 января). Такие этапы лунного цикла считаются сложными для эмоционально уязвимых людей. В такие дни их одолевает неуверенность в своих силах и нежелание рисковать даже в тех случаях, где благоприятный исход гарантирован. Из-за этого можно упустить много удачных возможностей.

Такие этапы лунного цикла считаются сложными для эмоционально уязвимых людей. В такие дни их одолевает неуверенность в своих силах и нежелание рисковать даже в тех случаях, где благоприятный исход гарантирован. Из-за этого можно упустить много удачных возможностей. Сатанинские лунные сутки (1, 7, 16, 21 и 30 января). Согласно исследованиям астрологов, в такие моменты человек может давать волю своим отрицательным качествам. Под влиянием Луны люди становятся более агрессивными, способными причинить вред окружающим, податливыми манипуляциям, соблазнам и жадности. По некоторым данным, на сатанинские лунные сутки приходится рост несчастных случаев из-за невнимательности, а также самоубийств и автомобильных аварий.

Как защититься от влияния магнитных бурь

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Несмотря на имеющиеся сейчас возможности, полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно. Зная, когда пройдут магнитные бури в январе 2023 года и какой силы они будут, можно заранее подготовить все необходимое заранее и снизить последствия этого неблагоприятного влияния. Эти рекомендации помогут перенести негативное влияние Солнца с минимальными последствиями для здоровья:

Не употребляйте алкоголь. Спиртные напитки провоцируют быстрый вывод воды из организма. Из-за обезвоживания влияние магнитных бурь ощущается намного сильнее. Даже легкие возмущения сильно отразятся на самочувствии. Избегать приема спиртных напитков нужно не позднее чем за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.

Уберите из рациона продукты, которые оказывают сильную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему – копченые, жирные и сильно соленые блюда.

Откажитесь от высокой физической активности. Занятия спортом и некоторые работы по дому и в саду в целом благотворно влияют на самочувствие. Однако в неблагоприятные дни магнитных бурь стоит отказаться от этого. Организму потребуются все силы, чтобы справиться с последствиями, и дополнительно нагружать его крайне нежелательно.

Меньше нервничайте. Стрессы влияют негативно на самочувствие даже здоровых людей. Дополнительная нагрузка на нервную систему точно не поможет легче перенести период магнитных бурь.

Прислушивайтесь к сигналам своего организма. В неблагоприятные дни нужно держать в пределах доступности прописанные на такие случаи препараты. При сильном ухудшении самочувствия следует вызвать бригаду скорой помощи.

Подведем итог

В январе 2023 года ожидается два периода магнитных бурь разной интенсивности. Согласно прогнозам, серьезных проблем со здоровьем они не доставят, но полностью игнорировать их не стоит. Рекомендации специалистов помогут легче перенести неблагоприятные дни.